Calciomercato Milan, non solo Alajbegović: si spinge per Karetsas. Previsti contatti

Mario Gila: “Mi aspetto di fare tante cose buone. Ho parlato con Amorim, sono contento” | PM

Il Milan ha già speso più di 100 milioni per gli acquisti di Ramos e Gila per la difesa, ma il mercato in entrata è tutt'altro che finito. Le prossime priorità per il Diavolo di Amorim sono un esterno di centrocampo e un trequartista.

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28 partite giocate di cui 22 da titolare .

di cui . 1912 minuti in totale sul terreno di gioco.

in totale sul terreno di gioco. 9 gol e 3 assist messi a referto.

messi a referto. 49.9 tocchi di media con 3.1 tiri per partita.

con per partita. 1.8 (48%) dribbling vinti e 5.1 (55%) duelli vinti .

e . 14.4 palloni persi di media (tutti i dati dal sito Sofascore).

Come scriveha consigliato l'acquisto di Kerim Alajbegović , talento classe 2007 che ilha riportato a casa dopo l'esperienza con il. Potrebbe costare sui, ma ci sarebbe tanta concorrenza. Ecco i suoi numeri stagionali con la maglia del Salisburgo in campionato:

Nel 3-4-2-1 di Ruben Amorim, il ruolo di Alajbegović sarebbe chiarissimo: giocherebbe da trequartista dietro la prima punta. In questo momento Pulisic e Nkunku sembrano i titolari nel ruolo, ma il Diavolo avrà bisogno di almeno un altro calciatore che possa saltare l'uomo e creare pericoli per le difese avversarie.

Il preferito di Cardinale e i dettagli sulla trattativa

Secondo il quotidiano, classe 2007 del, sembrerebbe essere il preferito di: il costo è di, ma sarebbe un investimento anche per il futuro, visto che poi sarebbe difficile prelevarlo. La prossima settimana sono previsti contatti con il club belga per capire la fattibilità dell'affare, specialmente dal punto di vista economico.

Come Alajbegović, anche Karetsas giocherebbe come trequartista dietro la prima punta (ovvero Ramos). In Europa League, la scorsa stagione, ha segnato due gol servendo anche 4 assist. Numeri ancora più importanti nel campionato belga:

Zero gol , ma la bellezza di 10 assist .

, ma la bellezza di . Karetsas ha giocato sul centrodestra dell'attacco del Genk.

Con Pulisic che sembra destinato al centro sinistra, potrebbe creare una coppia di fantasisti brevilinei davvero molto interessanti per il Milan di Amorim (tutti i dati dal sito Sofascore).