Rabiot: "Amorim? Parleremo più avanti". Ecco cosa filtra sul suo futuro al Milan

Mario Gila: “Mi aspetto di fare tante cose buone. Ho parlato con Amorim, sono contento” | PM

Uno dei giocatori rossoneri impegnati ai Mondiali 2026 è Adrien Rabiot. Il mediano francese è un calciatore chiave per la sua Francia ed è stato intercettato dalla Rai durante il ritiro della sua Nazionale. Al centrocampista rossonero è stato chiesto se Amorim lo ha chiamato anche negli ultimi giorni e lui ha risposto così: "Parleremo più avanti...".

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I dati e le statistiche di Rabiot ai Mondiali 2026

5 partite giocate da titolare con 450 minuti in campo .

con . Mai sostituito dal Commissario Tecnico Didier Deschamps .

dal Commissario Tecnico . 3.8 palloni recuperati di media per partita, con 1.2 di intercetti medi .

di media per partita, con . 69.2 tocchi di media , sintomo che resta al centro del gioco della Francia.

, sintomo che resta al centro del gioco della Francia. 2.8 (45%) duelli vinti (tutti i dati dal sito Sofascore).

Il ruolo tattico nel Milan di Ruben Amorim con Jashari

Insieme a lui era presente anche la madre-agenteche cura gli interessi del figlio: secondo l'inviata della Rai, ha lasciato intendere che vede il futuro del figlio ancora al Milan.Ecco i dati più interessanti di Rabiot ai Mondiali 2026:Con la Francia, Rabiot sta giocando come mediano davanti alla difesa in un centrocampo a due, a supporto di una squadra ultra offensiva. Un po' quello che accadrà anche in stagione con il Milan di Ruben Amorim.

Per questo il francese sarà cruciale per il gioco del portoghese: non ci sono in questo momento mediani che possano garantire qualità, corsa, fisico e anche dedizione difensiva come quelli che porta Rabiot. Per questo il Milan non può permettersi di perderlo e dovrà fare tutto il necessario per tenerlo nella rosa dell'allenatore portoghese. Con lui, l'altro perno, dovrebbe essere Ardon Jashari: lo svizzero è ritenuto incedibile dal club (leggi qui).

In questa stagione dovrà avere molti più minuti in campo visto che lo scorso anno ha giocato davvero molto poco, con Allegri che ha sempre schierato Luka Modric nel ruolo di mediano davanti alla difesa. Jashari-Rabiot potrebbe essere la coppia del futuro del centrocampo di Amorim.