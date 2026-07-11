Milan, Gila: "Ecco perché ho scelto il Milan. Sono molto emozionato"

Mario Gila è da ieri un nuovo difensore del Milan (qui il comunicato con tutti i dettagli). Una gioia importante per lo spagnolo che ieri, all'uscita da Casa Milan, ha parlato a noi di Pianeta Milan entusiasta della nuova avventura (qui le sue parole). L'ormai ex Lazio ha rilasciato un'intervista anche ai colleghi di Milan TV. Ecco perché ha scelto il Milan come nuova tappa della sua carriera: "Ho scelto il Milan perché per me è una delle squadre più forti a livello mondiale. La storia del club, quello che lo circonda, è quello di cui ho bisogno per arrivare al potenziale giusto".

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Le ambizioni di Gila e l'emozione di San Siro

Gila ha parlato anche delle prospettive in vista della prossima stagione: "Si possono fare tante cose belle e puntare a tanti obiettivi. Prometto di aiutare la squadra con tutto quello che posso dare. Anche come sfida è bellissima".

Il difensore rossonero ha parlato delle sensazioni che lo hanno accompagnato prima della firma con il club di Milano: "Ero nervoso ed emozionato in un buon senso, molto contento di essere in una squadra importante. Vedere San Siro quando passi per casa ... Un cumulo di emozioni molto positive, sono molto felice".

I dettagli dell'accordo con la Lazio e l'importanza per Amorim

Per chiudere Gila ha parlato anche di quello che lo aspetta in questa nuova sfida: "Ho sensazioni molto positive e sono sicuro che starò bene con i compagni, ho già parlato con loro. Sono emozionato per conoscere i tifosi e Milanello, voglio conoscere anche Amorim e i suoi metodi".

Ricordiamo che il Milan ha battuto sia il Napoli che l'Atalanta trovando in pochissimo tempo sia l'accordo con Gila (contratto da 5 milioni fino al 2031) che con la Lazio, spendendo 30 milioni di euro con i bonus.

Per Amorim è un colpo importantissimo, visto che Gila è un difensore veloce, in grado di vincere i duelli uno contro uno e in grado di impostare dal basso, tutte caratteristiche fondamentali per il gioco del portoghese e che mancavano nella rosa rossonera. Gila inizierà la sua avventura questo lunedì al raduno a Milanello, che potrete seguire LIVE su PianetaMilan.