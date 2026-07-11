Calciomercato, il Milan in corsa per il gioiello che lascerà il Barcellona: i dettagli

Mario Gila: “Mi aspetto di fare tante cose buone. Ho parlato con Amorim, sono contento” | PM

1 di 4 Prossima scheda 1 di 4

ALTRO POSSIBILE OBIETTIVO PER IL CENTROCAMPO

Il Milan continua a lavorare per quanto riguarda i colpi in entrata in questa sessione di calciomercato: il Diavolo ha chiuso per Gila e Ramos, rinforzando due reparti fondamentali per Ruben Amorim, ma occhio ad altri possibili innesti in un'estate che si preannuncia davvero bollente per il club rossonero.

Queste le ultime notizie da Ekrem Konur dal suo social X:

"Il Borussia Dortmund ha mostrano interesse per Marc Casadó. Anche il Milan, Al-Hilal e Atlético Madrid sono interessati. Si prevede che Casadó lascerà il Barcellona questa estate".

Marc Casadó è un mediano spagnolo, prodotto della cantera del Barcellona, che è pronto a lasciare i blaugrana grazie all'aiuto di Jorge Mendes, che è già al lavoro per trovare al proprio cliente una nuova sistemazione.

Occhio però, perché il Barcellona non sembrerebbe voler fare sconti sul cartellino del ragazzo, che valuta circa 30 milioni di euro. Perché il Barcellona lo vorrebbe cedere?

1 di 4 Prossima scheda 1 di 4