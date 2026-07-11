Milan, non solo Doué: occhi anche su Belghali. Il prezzo è davvero basso

Mario Gila: “Mi aspetto di fare tante cose buone. Ho parlato con Amorim, sono contento” | PM

Il Milan punta Guéla Doué per la fascia destra di Amorim, ma non è l'unico nome per rinforzare il reparto per l'allenatore portoghese. Secondo quanto riportato da Tuttosport, il Milan si è informato pure su Rafik Belghali, valutato intorno ai 15 milioni dal Verona. Il terzino algerino si è messo in luce in stagione e anche con l'Algeria durante i Mondiali 2026. Concorrenza anche in Italia visto che è un profilo che piace anche alla Fiorentina.

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Le statistiche di Rafik Belghali ai Mondiali 2026 e col Verona

4 partite da titolare con 333 minuti in campo e giocando a tutta fascia a destra.

con e giocando a tutta fascia a destra. 1 gol, 2.3 palloni recuperati di media e 60.5 tocchi di media, sintomo di essere stato sempre al centro del gioco della sua Nazionale.

Durante il Mondiale ha giocato:

Con il Verona, in Serie A, ha segnato due gol con molti meno tocchi di media, ovvero 37.3 (tutti i dati dal sito Sofascore).

La strategia di calciomercato del Milan per la fascia destra

L'interesse del Milan per Guéla Doué e Rafik Belghali evidenzia una precisa strategia di mercato: consegnare aun esterno destro importante che sappia giocare a tutta fascia. Un ruolo considerato cruciale per ildell'allenatore portoghese.

La valutazione di 15 milioni di euro di Belghali lo rende un'opportunità ghiotta per il mercato, tanto che potrebbe essere anche un colpo di prospettiva (è un classe 2002) e potrebbe arrivare anche insieme a un altro giocatore per rinforzare la fascia, visto che il prezzo è molto accessibile. Da capire ovviamente se il Milan sarà disposto a spendere tanti soldi per un profilo come Doué (costa circa 40 milioni di euro). In quel caso, probabilmente, il Diavolo non interverrebbe ancora sulle fasce a meno di altre uscite sul mercato.