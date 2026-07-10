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Calciomercato Milan, fari su Belghali

Le manovre di calciomercato in casa Milan continuano a estendersi anche sui profili emergenti del nostro campionato. Con l'insediamento del nuovo tecnico Rúben Amorim e la transizione tattica verso il modulo 3-4-2-1, la dirigenza del club meneghino ha iniziato a monitorare con estrema attenzione il mercato dei laterali di fascia, alla ricerca di elementi dotati di grande corsa, resistenza e propensione alla fase offensiva. L'ultimo nome finito sul taccuino degli osservatori di Via Aldo Rossi è quello di Rafik Belghali, di proprietà dell'Hellas Verona. Nell'ultima stagione, con la maglia dei veronesi, ha disputato un'annata importante: 26 presenze e 2 gol. Questo nonostante la retrocessione della squadra scaligera in Serie B nello scorso mese di maggio.

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