I rossoneri guardano in Italia per rinforzare le corsie esterne di Rúben Amorim: l'algerino classe 2002 piace per il 3-4-2-1. Il club veneto fissa il prezzo

Daniele Triolo
- Milano
Milan, ecco la probabile formazione con Amorim da allenatore (screen Gazzetta.it)

Milan, ecco la probabile formazione con Amorim da allenatore

Calciomercato Milan, fari su Belghali

Le manovre di calciomercato in casa Milan continuano a estendersi anche sui profili emergenti del nostro campionato. Con l'insediamento del nuovo tecnico Rúben Amorim e la transizione tattica verso il modulo 3-4-2-1, la dirigenza del club meneghino ha iniziato a monitorare con estrema attenzione il mercato dei laterali di fascia, alla ricerca di elementi dotati di grande corsa, resistenza e propensione alla fase offensiva. L'ultimo nome finito sul taccuino degli osservatori di Via Aldo Rossi è quello di Rafik Belghali, di proprietà dell'Hellas Verona. Nell'ultima stagione, con la maglia dei veronesi, ha disputato un'annata importante: 26 presenze e 2 gol. Questo nonostante la retrocessione della squadra scaligera in Serie B nello scorso mese di maggio.

Rafik Belghali, centrocampista Hellas Verona, è un obiettivo del Milan per il calciomercato estivo 2026

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Commenta
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti