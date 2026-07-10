Pellegatti frena: "Non credo al nome di Guéla Doué, ecco perché"

Calciomercato Milan, Gila ha ottenuto l'idoneità sportiva al 'Centro Ambrosiano'

Il Milan ha già chiuso due colpi molto importanti per la squadra di Amorim: prima l'arrivo di Ramos per l'attacco e poi Mario Gila per la difesa.

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Il mercato in entrata dei rossoneri non è però finito e ci potrebbe essere un, visto che gli esterni di centrocampo sono importantissimi per l'allenatore portoghese.

Uno dei nomi già fatti in passato è quello di Guéla Doué, terzino destro dello Strasburgo già cercato la scorsa estate dal Milan che potrebbe tornare presto di moda.

L'opinione di Carlo Pellegatti su Guéla Doué

"Non credo al nome di Guéla Doué. Non ci credo perché lo Strasburgo vuole dai 35 ai 40 milioni di euro. In questo momento il Milan ha preso Gila, vi pare che investa quei soldi per un giocatore di fascia destra? Più probabile per un centrale come può essere Gonçalo Inácio. Io non credo a questa voce, non mi scalda tanto questa voce".

I numeri di Doué ai Mondiali 2026 e in Ligue 1

4 partite giocate di cui 3 da titolare

di cui 3 da titolare 277 minuti in campo giocando su tutta la fascia destra della squadra

in campo giocando su tutta la fascia destra della squadra 56.0 tocchi di media , quasi come se fosse un centrocampista e quindi molto dentro al gioco della propria squadra

, quasi come se fosse un centrocampista e quindi molto dentro al gioco della propria squadra 3.5 palloni recuperati

A spegnere un po' gli entusiasmi sotto questo punto di vista è il giornalista, che su YouTube parla così del profilo:Doué è stato protagonista anche deidove ha giocato con la maglia della

Se andiamo a guardare i numeri in Ligue 1 con lo Strasburgo in questa stagione, i tocchi di media salgono a quota 75.8 con la bellezza di 6 assist (tutti i dati dal sito Sofascore).

Come cambierebbe il Milan di Amorim

Sembra proprio che Amorim voglia spostaree in quel caso servirebbe un giocatore importante per la fascia destra, un titolare fisso: Doué haper poter svolgere le due fasi nel Milan dell'allenatore portoghese, certo servirebbe un altro investimento importante.