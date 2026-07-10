Il mercato del Milan non si ferma dopo Ramos e Gila: spunta l'idea Doué per Amorim, ma la cifra spaventa. L'annuncio di Pellegatti

Emiliano Guadagnoli
- Milano
Mario Gila, difensore SS Lazio che il Milan preleverà in questo calciomercato estivo 2026, ha ottenuto l'idoneità sportiva presso il 'Centro Ambrosiano' di Milano

Calciomercato Milan, Gila ha ottenuto l'idoneità sportiva al 'Centro Ambrosiano'

Il Milan ha già chiuso due colpi molto importanti per la squadra di Amorim: prima l'arrivo di Ramos per l'attacco e poi Mario Gila per la difesa.

Il mercato in entrata dei rossoneri non è però finito e ci potrebbe essere un colpo importante anche per le fasce, visto che gli esterni di centrocampo sono importantissimi per l'allenatore portoghese.

Uno dei nomi già fatti in passato è quello di Guéla Doué, terzino destro dello Strasburgo già cercato la scorsa estate dal Milan che potrebbe tornare presto di moda.

L'opinione di Carlo Pellegatti su Guéla Doué

A spegnere un po' gli entusiasmi sotto questo punto di vista è il giornalista Carlo Pellegatti, che su YouTube parla così del profilo:
"Non credo al nome di Guéla Doué. Non ci credo perché lo Strasburgo vuole dai 35 ai 40 milioni di euro. In questo momento il Milan ha preso Gila, vi pare che investa quei soldi per un giocatore di fascia destra? Più probabile per un centrale come può essere Gonçalo Inácio. Io non credo a questa voce, non mi scalda tanto questa voce".
Pellegatti frena: "Non credo al nome di Guéla Doué, ecco perché"

I numeri di Doué ai Mondiali 2026 e in Ligue 1

Doué è stato protagonista anche dei Mondiali 2026 dove ha giocato con la maglia della Costa d'Avorio:
  • 4 partite giocate di cui 3 da titolare
  • 277 minuti in campo giocando su tutta la fascia destra della squadra
  • 56.0 tocchi di media, quasi come se fosse un centrocampista e quindi molto dentro al gioco della propria squadra
  • 3.5 palloni recuperati

Se andiamo a guardare i numeri in Ligue 1 con lo Strasburgo in questa stagione, i tocchi di media salgono a quota 75.8 con la bellezza di 6 assist (tutti i dati dal sito Sofascore).

Come cambierebbe il Milan di Amorim

Sembra proprio che Amorim voglia spostare Saelemaekers a sinistra e in quel caso servirebbe un giocatore importante per la fascia destra, un titolare fisso: Doué ha velocità e capacità offensive importanti per poter svolgere le due fasi nel Milan dell'allenatore portoghese, certo servirebbe un altro investimento importante.

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