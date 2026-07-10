Il venerdì in casa rossonera si apre sotto il segno delle grandi manovre, tra ufficialità imminenti, strategie per la trequarti e importanti incastri sulle corsie esterne. La dirigenza del club di Via Aldo Rossi, coordinata dalle linee guida del proprietario Gerry Cardinale (LEGGI QUI LE ULTIME DICHIARAZIONI) e assecondando le precise richieste del tecnico Rúben Amorim, sta accelerando i tempi per consegnare all'allenatore portoghese una rosa quanto più completa possibile in vista del ritiro estivo. Facciamo il punto completo sulle trattative più calde della mattina di oggi, venerdì 10 luglio 2026, con le Top News selezionate e analizzate per voi da 'PianetaMilan.it'.

Mario Gila: visite mediche superate, nel pomeriggio la firma

Caccia al trequartista: ristretto il cerchio a tre giovani talenti

Kōnstantinos Karetsas (classe 2007, Genk): il preferito di Amorim, un mancino naturale che ama partire da destra per accentrarsi, valutato circa 40 milioni di euro.

(classe 2007, Genk): il preferito di Amorim, un mancino naturale che ama partire da destra per accentrarsi, valutato circa 40 milioni di euro. Kerim Alajbegović (classe 2007, Bayer Leverkusen): reduce da un Mondiale da protagonista con la Bosnia, ha stregato Zlatan Ibrahimović e costa intorno ai 30 milioni.

(classe 2007, Bayer Leverkusen): reduce da un Mondiale da protagonista con la Bosnia, ha stregato Zlatan Ibrahimović e costa intorno ai 30 milioni. Can Uzun (classe 2005, Eintracht Francoforte): il profilo più pronto ed esperto, destro naturale ma letale con entrambi i piedi, per il quale i tedeschi chiedono 45 milioni.

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Esterno a tutta fascia: il piano per la seconda parte del mercato

La notizia più importante della mattinata riguarda il reparto arretrato:è virtualmente un nuovo calciatore del Milan. Il difensore spagnolo, arrivato dalla Lazio per raccogliere l'eredità del partente Fikayo Tomori,di rito presso la clinica 'La Madonnina' per poi ottenere l'idoneità sportiva. Nel corso del pomeriggio è atteso a 'Casa Milan' per la firma sul contratto quinquennale che lo legherà ufficialmente al Diavolo. Gila rappresenta il braccetto ideale per la retroguardia a tre di Amorim, grazie alla sua velocità nei recuperi e alla solidità dimostrata nell'ultimo campionato.Risolta la questione difensiva, gli sforzi degli uomini mercato rossoneri si stanno concentrando sulla trequarti. Il Milan cerca un profilo di assoluta qualità, un fantasista moderno capace di agire nel 3-4-2-1 del nuovo corso. Nelle ultime ore, tutte giovanissime e dal potenziale internazionale:Sul fronte delle cessioni, i riflettori della mattinata sono tutti puntati su. Dopo una prima stagione rossonera condizionata da un grave infortunio e dalle scelte tattiche di Massimiliano Allegri, il centrocampista svizzero non è considerato del tutto incedibile, nonostante la volontà iniziale di Amorim di valutarlo in ritiro.e sarebbe pronta a un investimento economico importante. Il Milan, dal canto suo, non farà sconti per evitare minusvalenze: la base d'asta parte dai 28,8 milioni di euro, cifra che corrisponde all'attuale peso a bilancio del calciatore elvetico.Le ultime indiscrezioni della mattinata confermano infine la pianificazione per la corsia laterale. L'innesto del nuovo esterno a tutta fascia — che con ogni probabilità arriverà a destra, complice l'idea di Amorim di lanciare— sarà un'operazione programmata per la seconda parte della sessione estiva. I nomi sul taccuino sono essenzialmente due. Oltre al francese, protagonista ai Mondiali con la Costa d'Avorio e valutato sui 20-25 milioni, il Milan segue con attenzione. L'esterno classe 2002 del Verona rappresenta un'alternativa low cost e di grande affidabilità, ideale per garantire corsa e freschezza nelle rotazioni tattiche di Amorim.