Triplice fischio dell'arbitro Marco Guida: è finita la partita tra Milan e Cagliari, gara valida per la 38^ giornata del campionato di Serie A 2025-26. I rossoneri hanno perso per 1-2. Dopo un primo tempo finito 1-1, ecco quanto accaduto nella ripresa della sfida tra i rossoneri di Massimiliano Allegri e i rossoblù di Fabio Pisacane.