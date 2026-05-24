PIANETAMILAN stagione serie a news e risultati Milan-Cagliari 1-2: fallimento totale. Fuori dalla Champions League. Fischi assordanti di San Siro

MILAN-CAGLIARI

Milan-Cagliari 1-2: fallimento totale. Fuori dalla Champions League. Fischi assordanti di San Siro

Milan-Cagliari 1-2 (90'): fallimento totale. Fuori dalla Champions League. Fischi assordanti di San Siro
Finito il secondo tempo di Milan-Cagliari, partita della 38^ giornata di Serie A: ecco il racconto dei secondi 45' di gioco allo stadio San Siro di Milano
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli Redattore 

Triplice fischio dell'arbitro Marco Guida: è finita la partita tra Milan e Cagliari, gara valida per la 38^ giornata del campionato di Serie A 2025-26. I rossoneri hanno perso per 1-2. Dopo un primo tempo finito 1-1, ecco quanto accaduto nella ripresa della sfida tra i rossoneri di Massimiliano Allegri e i rossoblù di Fabio Pisacane.

Milan-Cagliari 1-2: il racconto del secondo tempo 

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Subito un cambio per Allegri che inserisce Pulisic per Gimenez. Partito in attacco il Milan fin dal fischio di Guida. Anche in fase di non possesso, i rossoneri provano a stare un po' più alti, anche se il pressing non è veemente. 51' giocata estemporanea di Rabiot che si fa tutto il campo, arriva al limite dell'area del Cagliari e tira alto. 54' il Milan prova a tenere il pallone e alzare il baricentro, ma non trova l'ultimo passaggio decisivo per trovare di nuovo il gol del vantaggio. 57' 2-1 del Cagliari: calcio di punizione dei sardi, ancora mischia. Para Maignan, ma poi è Rodríguez a trovare la rete. "Tirate fuori i cog**ni", urla la Curva Sud. Milan fermo in campo dopo il vantaggio della squadra di Pisacane.

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Milan fuori dalla Champions League

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Dentro Modric, Füllkrug e Athekame per Massimiliano Allegri. Grande cross di Saelemaekers, ma Pulisic di testa non trova la porta. "Non vogliamo 11 leoni", canta San Siro. 68' Allegri si gioca anche la carta Leão al posto di Fofana. 20 minuti al termine, il Milan non riesce a creare occasioni da rete. 73' doppia parata di Maignan che salva e tieni in piedi i rossoneri. 75' grande cross di Leão dalla sinistra: Rabiot solo in area non trova la coordinazione giusta per spingere il pallone in rete. Adopo a un passo dal 3-1, salva tutto Gabbia sulla linea. Dieci minuti al termine: il Milan ci prova, ma senza creare pericoli veri alla difesa del Cagliari. 84' iniziativa individuale di Pulisic che salta un paio di giocatori, poi da posizione difficile spara alto. 86' Maignan salva ancora il 3-1 su Mandy. 5 minuti di recupero i rossoneri continuano a provarci, ma non trovare il gol. "C'avete rotto il ca**o. Andate a lavorare", urla lo stadio. "Cardinale devi vendere, vattene", tuona il Meazza. Fischi assordanti di San Siro. Fallimento totale del Milan che è fuori ufficialmente dalla Champions League. I rossoneri giocheranno l'Europa League.

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