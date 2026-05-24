Milan fuori dalla Champions League—
Dentro Modric, Füllkrug e Athekame per Massimiliano Allegri. Grande cross di Saelemaekers, ma Pulisic di testa non trova la porta. "Non vogliamo 11 leoni", canta San Siro. 68' Allegri si gioca anche la carta Leão al posto di Fofana. 20 minuti al termine, il Milan non riesce a creare occasioni da rete. 73' doppia parata di Maignan che salva e tieni in piedi i rossoneri. 75' grande cross di Leão dalla sinistra: Rabiot solo in area non trova la coordinazione giusta per spingere il pallone in rete. Adopo a un passo dal 3-1, salva tutto Gabbia sulla linea. Dieci minuti al termine: il Milan ci prova, ma senza creare pericoli veri alla difesa del Cagliari. 84' iniziativa individuale di Pulisic che salta un paio di giocatori, poi da posizione difficile spara alto. 86' Maignan salva ancora il 3-1 su Mandy. 5 minuti di recupero i rossoneri continuano a provarci, ma non trovare il gol. "C'avete rotto il ca**o. Andate a lavorare", urla lo stadio. "Cardinale devi vendere, vattene", tuona il Meazza. Fischi assordanti di San Siro. Fallimento totale del Milan che è fuori ufficialmente dalla Champions League. I rossoneri giocheranno l'Europa League.
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