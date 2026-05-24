Milan-Cagliari 1-1 (45′): brutto primo tempo del Diavolo. Fischi da San Siro

Meglio il Cagliari

19' risponde il Cagliari: tiro a giro di Gaetano dal limite dell'area del Milan. Bella parata di Maignan con la mano di richiamo. Dall'angolo successivo arriva il pareggio degli ospiti: mischia dove il più veloce e felino è Borrelli da un passo. 24' è il Cagliari che fa la partita, con il Milan che aspetta ben sotto la linea della palla. 27' occasione Milan: Saelemaekers recupera il pallone alto e trova Nkunku. Tiro troppo debole e centrale del francese da buona posizione. 30' Milan in forte pressing alla ricerca del gol del vantaggio: manca la giocata finale fino a questo momento. 38' Milan in difficoltà sulla spinta offensiva decisa del Cagliari. Uno due tra Rabiot e Bartesaghi: cross del francese, ma Gimenez non trova la porta. Finisce il primo tempo 1-1 con San Siro che fischia e mugugna.