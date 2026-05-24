PIANETAMILAN stagione serie a news e risultati Milan-Cagliari 1-1 (45′): brutto primo tempo del Diavolo. Fischi da San Siro

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Milan-Cagliari 1-1 (45′): brutto primo tempo del Diavolo. Fischi da San Siro

Milan-Cagliari 1-1 (45'): brutto primo tempo del Diavolo. Fischi da San Siro
Finito il primo tempo di Milan-Cagliari, partita della 38^ giornata di Serie A: ecco il racconto dei primi 45' di gioco allo stadio San Siro di Milano
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli Redattore 

Finito il primo tempo della partita tra il Milan e l'Atalanta, valida per la 38^ giornata del campionato di Serie A 2025-26. Una gara estremamente importante per i rossoneri di Massimiliano Allegri che hanno bisogno dei tre punti per avere la matematica qualificazione alla prossima edizione della Champions League. L'arbitro Marco Guida ha fischiato da poco la fine del primo tempo. Ecco quanto successo tra il Milan e il Cagliari a San Siro.

Milan-Cagliari 1-1 alla fine del primo tempo

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Milan in campo con la prima maglia della stagione 2026-27. Si parte subito con un fallo deciso a centrocampo di Zé Pedro ai danni di Nkunku: giallo sacrosanto. 2' subito gol del Milan! Buco difensivo del Cagliari con la palla che arriva a Saelemaekers dopo una spizzata di Gimenez di testa: il belga non sbaglia davanti caprile incrociando di destro. Primi 5 minuti ottimi dei rossoneri che sono partiti a mille trovando subito la rete per sbloccare la gara. 8' Cagliari che si è fatto trovare impreparato sul gol rossonero, ma ora spinge con tanti uomini nella metà campo difensiva del Milan. Primi dieci minuti buoni del Milan che cerca anche di gestire il ritmo della partita e il possesso palla. Milan che cerca anche un minimo di pressione in fase di non possesso, ma per ora i ritmi non sono altissimi.

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Meglio il Cagliari 

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19' risponde il Cagliari: tiro a giro di Gaetano dal limite dell'area del Milan. Bella parata di Maignan con la mano di richiamo. Dall'angolo successivo arriva il pareggio degli ospiti: mischia dove il più veloce e felino è Borrelli da un passo. 24' è il Cagliari che fa la partita, con il Milan che aspetta ben sotto la linea della palla. 27' occasione Milan: Saelemaekers recupera il pallone alto e trova Nkunku. Tiro troppo debole e centrale del francese da buona posizione. 30' Milan in forte pressing alla ricerca del gol del vantaggio: manca la giocata finale fino a questo momento. 38' Milan in difficoltà sulla spinta offensiva decisa del Cagliari. Uno due tra Rabiot e Bartesaghi: cross del francese, ma Gimenez non trova la porta. Finisce il primo tempo 1-1 con San Siro che fischia e mugugna.

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