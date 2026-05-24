Il Milan si gioca la Champions stasera: la combinazione a quattro che premia il Diavolo in classifica
La classifica a 90 minuti dalla fine—
Scenario 1: Il Milan vince contro il Cagliari—
Con i tre punti a San Siro, il Milan sale a quota 73 ed è matematicamente qualificato in Champions League.
Scenario 2: Il Milan pareggia contro il Cagliari—
In caso di pareggio, il Diavolo sale a quota 71 punti. In questo scenario, il pass per la Champions League dipende dagli incastri sugli altri campi:
Scenario 3: Il Milan perde contro il Cagliari—
In caso di clamorosa sconfitta interna a San Siro, il Milan resterebbe fermo a quota 70 punti. A quel punto la squadra di Allegri non sarebbe più padrona del proprio destino e dovrebbe sperare nei passi falsi simultanei delle inseguitrici per non veder sfumare l'obiettivo vitale della stagione.
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