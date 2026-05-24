PIANETAMILAN news milan ultime notizie Il Milan si gioca la Champions stasera: la combinazione a quattro che premia il Diavolo in classifica

MILAN-CAGLIARI

Il Milan si gioca la Champions stasera: la combinazione a quattro che premia il Diavolo in classifica

Il Milan punta a qualificarsi alla Champions League 2026-2027: tutte le combinazioni possibili
Tutte le combinazioni del Milan per la qualificazione in Champions League nell'ultima giornata di Serie A. Dalla vittoria aritmetica al calcolo della classifica avulsa, ecco tutto quello che c'è da sapere in vista del match contro il Cagliari
Daniele Triolo Redattore 

Oggi, domenica 24 maggio 2026, la Serie A scende in campo per i novanta minuti finali della stagione. I verdetti definitivi stanno per essere emessi. Se da un lato conosciamo già l'Inter Campione d'Italia, il Napoli qualificato in Champions League, l'Atalanta ai playoff di Conference League e le retrocessioni di Pisa e Hellas Verona, i match delle ore 20:45 stabiliranno gli ultimi decisivi verdetti.

Sotto i riflettori c'è la serrata volata per l'Europa che conta, che vede coinvolte Milan, Roma, Como e Juventus per gli ultimi due pass Champions disponibili (le altre due finiranno in Europa League), oltre al duello salvezza tra Lecce e Cremonese. Concentriamoci sulla situazione e su tutte le combinazioni della squadra di Massimiliano Allegri.

LEGGI ANCHE

La classifica a 90 minuti dalla fine

—  

  • 3° Milan: 70 punti (avanti per scontri diretti con la Roma)

  • 4° Roma: 70 punti

  • 5° Como: 68 punti

  • 6° Juventus: 68 punti

    • Scenario 1: Il Milan vince contro il Cagliari

    —  

    Con i tre punti a San Siro, il Milan sale a quota 73 ed è matematicamente qualificato in Champions League.

  • Il jolly del secondo posto: i rossoneri potrebbero addirittura scavalcare il Napoli al secondo posto, nel caso in cui la squadra di Antonio Conte perdesse il match delle ore 18:00 contro l'Udinese con un passivo pesante. Gli scontri diretti sono in perfetta parità (2-1 e 0-1), ma la differenza reti generale al momento premia i campani (+21 contro il +19 del Milan).

    • Scenario 2: Il Milan pareggia contro il Cagliari

    —  

    In caso di pareggio, il Diavolo sale a quota 71 punti. In questo scenario, il pass per la Champions League dipende dagli incastri sugli altri campi:

  • Arrivo a pari punti con Roma o Como: il Milan si qualifica in Champions. I rossoneri hanno gli scontri diretti a favore sia contro i giallorossi (1-0, 1-1) sia contro i lariani (3-1, 1-1).

  • Arrivo a pari punti solo con la Juventus: i bianconeri soffiano il posto in Champions al Milan. Con gli scontri diretti in parità assoluta (0-0, 0-0), la "Vecchia Signora" vanta una differenza reti generale nettamente superiore (+27 contro +19).

  • Arrivo a pari punti a tre squadre: con Roma e Como, Milan in Champions; con Roma e Juve, Milan in Champions; con Juve e Como, Milan in Champions.

  • Arrivo di gruppo a quota 71 (Milan, Roma, Como e Juventus): si ricorre al criterio della classifica avulsa (i punti conquistati nei mini-match tra le quattro contendenti). In questo caso specifico, a strappare il pass per la Champions League sarebbero Milan e Como, spedendo Juventus e Roma in Europa League.

    • Scenario 3: Il Milan perde contro il Cagliari

    —  

    In caso di clamorosa sconfitta interna a San Siro, il Milan resterebbe fermo a quota 70 punti. A quel punto la squadra di Allegri non sarebbe più padrona del proprio destino e dovrebbe sperare nei passi falsi simultanei delle inseguitrici per non veder sfumare l'obiettivo vitale della stagione.

    Leggi anche
    Milan, le Top News della mattina: Cardinale sbarca a San Siro, tre pronti all’addio e...
    Ribaltone Milan: Furlani esautorato, Tare ha preso forza. E continua a trattare per tre acquisti

    © RIPRODUZIONE RISERVATA