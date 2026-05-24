Oggi, domenica 24 maggio 2026, la Serie A scende in campo per i novanta minuti finali della stagione. I verdetti definitivi stanno per essere emessi. Se da un lato conosciamo già l'Inter Campione d'Italia, il Napoli qualificato in Champions League, l'Atalanta ai playoff di Conference League e le retrocessioni di Pisa e Hellas Verona, i match delle ore 20:45 stabiliranno gli ultimi decisivi verdetti.