Sarà rivoluzione totale?—
Con la Champions League sfumata, obiettivo stagionale dei rossoneri, i piani della società potrebbero cambiare nuovamente. Se nei giorni scorsi il blocco formato da Allegri e Tare sembrava aver guadagnato terreno, da domani le cose potrebbero mutare nuovamente. Nelle prossime ore, indubbiamente, ci saranno dei confronti, con Cardinale che dovrà effettuare delle scelte molto importanti: continuità di progetto, o rivoluzione totale? L'aria, però, è tutt'altro che positiva, con il tecnico che potrebbe lasciare la panchina rossonera.
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