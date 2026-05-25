Milan fuori dalla Champions: questo è il verdetto. A lanciare la bomba, però è stato Donati: addio di Allegri in vista?

Una notte buia per il Milan di Massimiliano Allegri . I rossoneri non sono riusciti a centrare la qualificazione alla prossima edizione della Champions League : il diavolo ha chiuso al 5 posto in classifica, dietro Como e Roma, con 70 punti conquistati. Il post partita contro il Cagliari rischia di essere ricordato come 'ultimo di Massimiliano Allegri.

Milan, con Allegri sarà addio? Le parole di Donati fanno preoccupare

A lanciare l'indiscrezione è stato Stefano Donati, giornalista di Telelombardia, che ha rivelato un dettaglio catturato nel post partita contro il Cagliari. Secondo quanto riferito da Donati, lo staff tecnico di Massimiliano Allegri avrebbe salutato tutti gli addetti ai lavori di San Siro come se fosse l'ultima volta.