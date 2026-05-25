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Psicodramma Milan, succede l’impensabile a San Siro: Allegri fuori dalla Champions e Cardinale azzera tutto

Christian Pulisic, attaccante AC Milan, qui durante Milan-Cagliari 1-2 di Serie A
Il Milan perde 1-2 a 'San Siro' contro il Cagliari e scivola al 5° posto in classifica a fine campionato: niente Champions League. Crollo per la squadra di Massimiliano Allegri, trionfo Como e Roma. Ecco le cifre del disastro sportivo ed economico
Daniele Triolo Redattore 

Milan-Cagliari 1-2: clamoroso flop Champions per Allegri. Roma e Como fanno la storia

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Ieri sera a San Siro il Milan di Massimiliano Allegri ha dato vita a uno psicodramma sportivo che ha lasciato sotto shock l'intera tifoseria rossonera. Perdendo 1-2 in casa contro il Cagliari di Fabio Pisacane, il Diavolo ha letteralmente gettato al vento la qualificazione in Champions League nell'ultima notte di Serie A.

I rossoneri, che avevano il destino nelle proprie mani, chiudono il campionato al 5° posto con 70 punti, subendo il clamoroso sorpasso in extremis da parte di Roma e Como. Un fallimento sportivo e finanziario pesante, che comporterà un danno stimato tra i 50 e i 70 milioni di euro per il mancato accesso ai premi della massima competizione europea.

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I numeri della crisi: il crollo nel girone di ritorno

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Il crollo verticale della squadra arriva da lontano e si riflette in modo inequivocabile nelle statistiche della seconda metà di stagione:

  • La striscia iniziale: 24 risultati utili consecutivi inanellati tra il 29 agosto 2025 e il 22 febbraio 2026.

  • Il rendimento da incubo: appena 28 punti conquistati nel girone di ritorno, ben 9 in meno della Roma e 10 meno del Como.

  • La crisi di San Siro: nelle ultime 9 partite sono arrivate ben 5 sconfitte; l'ultimo successo casalingo risale al sofferto 3-2 contro il Torino dello scorso 21 marzo.

    • La cronaca del match: l'illusione e il baratro

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    La serata era iniziata sotto i migliori auspici. Al 2' minuto di gioco, una sponda aerea di Santiago Giménez – che chiude per la prima volta nella sua carriera il campionato senza reti all'attivo – ha liberato l'inserimento in area di Alexis Saelemaekers, abile a battere Elia Caprile con un piatto destro preciso.

    Invece di gestire il vantaggio, il Milan si è progressivamente spento, arretrando il proprio baricentro. Il Cagliari, già aritmeticamente salvo, ha giocato con la mente libera e ha ribaltato il punteggio sugli sviluppi di due calci piazzati:

  • Gennaro Borrelli firma il pareggio in mischia nel primo tempo.

  • Juan Rodríguez sigla la rete del definitivo 1-2 nella ripresa.

    • Nel finale, i rossoneri sono apparsi confusi e hanno rischiato più volte di subire il terzo gol. Le mosse della disperazione di Allegri, che ha inserito Christian Pulisic, Rafael Leão e un acciaccato Luka Modrić (in campo con la maschera protettiva dopo l'operazione allo zigomo), non hanno prodotto reazioni concrete.

    Verso l'anno zero: la posizione di Cardinale

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    Il verdetto espresso dal rettangolo di gioco è insindacabile. Difficilmente la proprietà prenderà decisioni ufficiali a caldo in queste ore, ma nei prossimi giorni il proprietario di RedBird, Gerry Cardinale, avvierà le opportune valutazioni strategiche. L'intera catena di comando è sotto esame: dalla guida tecnica di Massimiliano Allegri fino ai direttori dell'area tecnica che hanno allestito la rosa. Per il Milan si prospetta l'ennesimo "anno zero".

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