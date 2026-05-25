I numeri della crisi: il crollo nel girone di ritorno — Il crollo verticale della squadra arriva da lontano e si riflette in modo inequivocabile nelle statistiche della seconda metà di stagione:

La striscia iniziale: 24 risultati utili consecutivi inanellati tra il 29 agosto 2025 e il 22 febbraio 2026.

Il rendimento da incubo: appena 28 punti conquistati nel girone di ritorno, ben 9 in meno della Roma e 10 meno del Como.

La crisi di San Siro: nelle ultime 9 partite sono arrivate ben 5 sconfitte; l'ultimo successo casalingo risale al sofferto 3-2 contro il Torino dello scorso 21 marzo.

La cronaca del match: l'illusione e il baratro — La serata era iniziata sotto i migliori auspici. Al 2' minuto di gioco, una sponda aerea di Santiago Giménez – che chiude per la prima volta nella sua carriera il campionato senza reti all'attivo – ha liberato l'inserimento in area di Alexis Saelemaekers, abile a battere Elia Caprile con un piatto destro preciso.

Invece di gestire il vantaggio, il Milan si è progressivamente spento, arretrando il proprio baricentro. Il Cagliari, già aritmeticamente salvo, ha giocato con la mente libera e ha ribaltato il punteggio sugli sviluppi di due calci piazzati:

Gennaro Borrelli firma il pareggio in mischia nel primo tempo.

Juan Rodríguez sigla la rete del definitivo 1-2 nella ripresa.

Nel finale, i rossoneri sono apparsi confusi e hanno rischiato più volte di subire il terzo gol. Le mosse della disperazione di Allegri, che ha inserito Christian Pulisic, Rafael Leão e un acciaccato Luka Modrić (in campo con la maschera protettiva dopo l'operazione allo zigomo), non hanno prodotto reazioni concrete.

Verso l'anno zero: la posizione di Cardinale — Il verdetto espresso dal rettangolo di gioco è insindacabile. Difficilmente la proprietà prenderà decisioni ufficiali a caldo in queste ore, ma nei prossimi giorni il proprietario di RedBird, Gerry Cardinale, avvierà le opportune valutazioni strategiche. L'intera catena di comando è sotto esame: dalla guida tecnica di Massimiliano Allegri fino ai direttori dell'area tecnica che hanno allestito la rosa. Per il Milan si prospetta l'ennesimo "anno zero".