Un summit importante—
Un incontro che potrebbe essere molto importante per il futuro del club, visto che potrebbe essere stato utile per ridefinire le strategie in vista della prossima stagione. La presenza simultanea dei massimi vertici e dei responsabili dell'area tecnica è un segnale molto importante, come lo potrebbe essere quello dell'assenza di Giorgio Furlani e Igli Tare, entrambi in odore di addio. Intanto mancano sempre meno ore a Milan-Cagliari, decisiva per la possibile qualificazione in Champions League. Probabile che le decisioni finali verranno prese proprio dopo la gara di questa sera, visto l'importanza economica che ha: può spostare circa 60 milioni di euro in premi UEFA. La 'palla' è nei piedi di Gerry Cardinale.
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