Non solo la partita di questa sera contro il Cagliari: la notizia di oggi per il Milan è il lungo summit avvenuto tra Gerry Cardinale, Zlatan Ibrahimovic e Massimo Calvelli. Notizia svelata in primis dal collega Daniele Longo. Poco prima delle ore 13:00 Zlatan Ibrahimovic è arrivato vicino a un noto hotel di Milano, mentre Cardinale è arrivato intorno alle 13.20. Dopo circa due ore, alle 15.15 lo svedese ha lasciato la riunione e quindi il pranzo. Geoffrey Moncada che nel frattempo arriva in loco alle ore 15.55 circa, anche se è da capire se si è incontrato con qualcuno o meno. Il giornalista Nicolò Schira ha riportato le immagini di QSVS con l'uscita di Gerry Cardinale dall'incontro andato in scena oggi. Ecco le immagini.