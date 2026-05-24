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Milan, terminato il summit con la dirigenza: ecco le parole di Cardinale | Foto

Milan, terminato il summit con la dirigenza: ecco le parole di Cardinale | Foto
Il giornalista Nicolò Schira ha riportato le immagini di QSVS con l'uscita di Gerry Cardinale dall'incontro con i vertici del Milan andato in scena oggi a Milano
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli Redattore 

Non solo la partita di questa sera contro il Cagliari: la notizia di oggi per il Milan è il lungo summit avvenuto tra Gerry Cardinale, Zlatan Ibrahimovic e Massimo Calvelli. Notizia svelata in primis dal collega Daniele Longo. Poco prima delle ore 13:00 Zlatan Ibrahimovic è arrivato vicino a un noto hotel di Milano, mentre Cardinale è arrivato intorno alle 13.20. Dopo circa due ore, alle 15.15 lo svedese ha lasciato la riunione e quindi il pranzo. Geoffrey Moncada che nel frattempo arriva in loco alle ore 15.55 circa, anche se è da capire se si è incontrato con qualcuno o meno. Il giornalista Nicolò Schira ha riportato le immagini di QSVS con l'uscita di Gerry Cardinale dall'incontro andato in scena oggi. Ecco le immagini.

Milan, Cardinale: summit finito, ecco le sue parole

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Gerry Cardinale intercettato da QSVS all’uscita dall’uscita dal Four Season dopo il lungo summit pomeridiano con Calvelli, Moncada e Ibrahimovic: "È stato un grande incontro".

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Un summit importante

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Un incontro che potrebbe essere molto importante per il futuro del club, visto che potrebbe essere stato utile per ridefinire le strategie in vista della prossima stagione. La presenza simultanea dei massimi vertici e dei responsabili dell'area tecnica è un segnale molto importante, come lo potrebbe essere quello dell'assenza di Giorgio Furlani e Igli Tare, entrambi in odore di addio. Intanto mancano sempre meno ore a Milan-Cagliari, decisiva per la possibile qualificazione in Champions League. Probabile che le decisioni finali verranno prese proprio dopo la gara di questa sera, visto l'importanza economica che ha: può spostare circa 60 milioni di euro in premi UEFA. La 'palla' è nei piedi di Gerry Cardinale.

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