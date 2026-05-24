Il Milan si gioca la Champions stasera: la combinazione a quattro che premia il Diavolo in classifica
Milan, Cardinale pranza con Ibrahimovic, Calvelli e Moncada—
Come riportato da Daniele Longo e successivamente confermato dalla 'Gazzetta dello Sport', Gerry Cardinale ha pranzato in un noto ristorante milanese con Massimo Calvelli (Consigliere di amministrazione del club), Zlatan Ibrahimovic (Seniore advisor di RedBird) e Francesca Montini (chief brand officer). Poco più tardi, anche Geoffrey Moncada ha raggiunto il resto del gruppo, nonostante le indiscrezioni degli ultimi giorni che lo vedevano vicino al Nizza.
Mancano Furlani e Tare—
Tra i nomi presenti al tavolo, spicca l'assenza di Igli Tare e Giorgio Furlani. Il direttore sportivo che l'amministratore delegato, infatti, sarebbero le due figure maggiormente a rischio in questo momento. Il loro addio potrebbe prescindere dal ritorno in Champions League, con l'inserimento di nuove figure per rilanciare il progetto tecnico. Questa sera saranno comunque attesi a San Siro per assistere a Milan-Cagliari, ma nei giorni successivi dovrebbe arrivare una decisione definitiva sul loro futuro.
Prossima tappa San Siro—
Stasera l'intera dirigenza del Milan sarà a San Siro per assistere al match contro il Cagliari. L'ultimo appuntamento stagionale che potrebbe sancire la fine di un ciclo, ma prima c'è da conquistare la vittoria sul campo e festeggiare il ritorno in Champions League. Cardinale tornerà negli Stati Uniti subito dopo la partita, dove inizierà a costruire personalmente il Milan che verrà.
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