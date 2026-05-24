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Cardinale a pranzo con Ibra, Calvelli e Moncada: assenti Furlani e Tare. Prossima tappa Milan-Cagliari

AC Milan, Ibrahimovic, Cardinale e Moncada
Gerry Cardinale avvistato a pranzo a Milano con Zlatan Ibrahimovic e Massimo Calvelli: ma perché non ci sono anche Igli Tare e Giorgio Furlani? Poi tutti a San Siro per seguire Milan-Cagliari
Redazione PM

Gerry Cardinale è atterrato a Milano nella mattina per assistere dal vivo a Milan-Cagliari, ultima giornata del campionato di Serie A 2025/2026. Un match fondamentale per i rossoneri, che hanno bisogno di una vittoria per tornare in Champions League. L'ingresso nell'Europa che conta, oltre ad avere un grande blasone sportivo, è fondamentale per le casse del club. I premi UEFA, garantiscono infatti un ingente ricompensa da circa 60 milioni solo per la fase a gironi.

È una partita da dentro o fuori, in tutti i sensi. Il risultato di Milan-Cagliari potrebbe essere decisivo per il futuro di diverse figure in Casa Milan: dalla posizione di Massimiliano Allegri a quella di Igli Tare, passando per l'amministratore delegato Giorgio Furlani e il direttore tecnico Geoffrey Moncada. Tutti questi nomi sono in discussione in questo momento e, dopo la gara di San Siro, Cardinale traccerà una linea e sceglierà da quali uomini ripartire.

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Milan, Cardinale pranza con Ibrahimovic, Calvelli e Moncada

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Come riportato da Daniele Longo e successivamente confermato dalla 'Gazzetta dello Sport', Gerry Cardinale ha pranzato in un noto ristorante milanese con Massimo Calvelli (Consigliere di amministrazione del club), Zlatan Ibrahimovic (Seniore advisor di RedBird) e Francesca Montini (chief brand officer). Poco più tardi, anche Geoffrey Moncada ha raggiunto il resto del gruppo, nonostante le indiscrezioni degli ultimi giorni che lo vedevano vicino al Nizza.

Mancano Furlani e Tare

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Tra i nomi presenti al tavolo, spicca l'assenza di Igli Tare e Giorgio Furlani. Il direttore sportivo che l'amministratore delegato, infatti, sarebbero le due figure maggiormente a rischio in questo momento. Il loro addio potrebbe prescindere dal ritorno in Champions League, con l'inserimento di nuove figure per rilanciare il progetto tecnico. Questa sera saranno comunque attesi a San Siro per assistere a Milan-Cagliari, ma nei giorni successivi dovrebbe arrivare una decisione definitiva sul loro futuro.

Prossima tappa San Siro

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Stasera l'intera dirigenza del Milan sarà a San Siro per assistere al match contro il Cagliari. L'ultimo appuntamento stagionale che potrebbe sancire la fine di un ciclo, ma prima c'è da conquistare la vittoria sul campo e festeggiare il ritorno in Champions League. Cardinale tornerà negli Stati Uniti subito dopo la partita, dove inizierà a costruire personalmente il Milan che verrà.

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