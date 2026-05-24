Gerry Cardinale avvistato a pranzo a Milano con Zlatan Ibrahimovic e Massimo Calvelli: ma perché non ci sono anche Igli Tare e Giorgio Furlani? Poi tutti a San Siro per seguire Milan-Cagliari

Redazione PM 24 maggio - 16:40

Gerry Cardinale è atterrato a Milano nella mattina per assistere dal vivo a Milan-Cagliari, ultima giornata del campionato di Serie A 2025/2026. Un match fondamentale per i rossoneri, che hanno bisogno di una vittoria per tornare in Champions League. L'ingresso nell'Europa che conta, oltre ad avere un grande blasone sportivo, è fondamentale per le casse del club. I premi UEFA, garantiscono infatti un ingente ricompensa da circa 60 milioni solo per la fase a gironi.