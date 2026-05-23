"Geoffrey Moncada attualmente ricopre il ruolo di Capo Scout nell'organigramma del Milan, dopo essere stato Direttore Tecnico. Il dirigente ha sul tavolo una proposta di rinnovo contrattuale, ma l'accordo non è ancora chiuso. Nelle ultime settimane c'è stato un approccio concreto da parte del Nizza. Anche il Siviglia ha effettuato un sondaggio, ma ad oggi questa pista è più fredda. Al contrario, l'opzione francese potrebbe surriscaldarsi. La priorità assoluta di Moncada, tuttavia, era e resta il Milan. L'obiettivo è capire se ci siano i presupposti per rinnovare. La discussione non verte tanto su cifre o anni di contratto, quanto sulla condivisione dei futuri progetti tecnici. Credo che ogni decisione definitiva verrà presa tra martedì e mercoledì. Saranno giorni cruciali per il futuro del club".
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