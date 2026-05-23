Nelle ultime more, 'Tuttosport' ha lanciato un'indiscrezione, successivamente confermata anche da Peppe di Stefano a 'Sky Sport', su un possibile addio di Geoffrey Moncada al termine della stagione. Secondo quanto riportato, il direttore tecnico sarebbe considerato un "elemento sgradito" all'interno del mondo Milan e qualcuno in società non vedrebbe l'ora di sbarazzarsene. Su di lui avrebbero messo gli occhi Nizza e Siviglia, con il club francese particolarmente interessato. La notizia arriva in un momento nel quale Moncada sta perdendo sempre di più la propria centralità nel progetto tecnico rossonero.