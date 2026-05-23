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Moncada al Nizza? Moretto smentisce tutto: “La sua priorità è il Milan”. Ecco cosa sta succedendo

Geoffrey Moncada, direttore tecnico Milan
Dalle voci su un possibile approdo al Nizza alla volontà di rimanere al Milan: le ultime sul futuro di Geoffrey Moncada da Matteo Moretto
Redazione PM

Nelle ultime more, 'Tuttosport' ha lanciato un'indiscrezione, successivamente confermata anche da Peppe di Stefano a 'Sky Sport', su un possibile addio di Geoffrey Moncada al termine della stagione. Secondo quanto riportato, il direttore tecnico sarebbe considerato un "elemento sgradito" all'interno del mondo Milan e qualcuno in società non vedrebbe l'ora di sbarazzarsene. Su di lui avrebbero messo gli occhi Nizza e Siviglia, con il club francese particolarmente interessato. La notizia arriva in un momento nel quale Moncada sta perdendo sempre di più la propria centralità nel progetto tecnico rossonero.

Milan, Moretto sul futuro di Moncada

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Matteo Moretto ha parlato di queste voci nell'ultimo video pubblicato sul canale Youtube di Fabrizio Romano. L'esperto di calciomercato ha smentito le voci che vedevano Moncada a un passo dal Nizza, svelando che la sua reale intenzione resta quella di continuare al Milan, con cui sarebbe addirittura in trattativa per il rinnovo di contratto. Di seguito, un estratto delle sue dichiarazioni.

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"Geoffrey Moncada attualmente ricopre il ruolo di Capo Scout nell'organigramma del Milan, dopo essere stato Direttore Tecnico. Il dirigente ha sul tavolo una proposta di rinnovo contrattuale, ma l'accordo non è ancora chiuso. Nelle ultime settimane c'è stato un approccio concreto da parte del Nizza. Anche il Siviglia ha effettuato un sondaggio, ma ad oggi questa pista è più fredda. Al contrario, l'opzione francese potrebbe surriscaldarsi. La priorità assoluta di Moncada, tuttavia, era e resta il Milan. L'obiettivo è capire se ci siano i presupposti per rinnovare. La discussione non verte tanto su cifre o anni di contratto, quanto sulla condivisione dei futuri progetti tecnici. Credo che ogni decisione definitiva verrà presa tra martedì e mercoledì. Saranno giorni cruciali per il futuro del club".

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