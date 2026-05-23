La possibile fine di un ciclo

L'eventuale addio del dirigente rossonero potrebbe certificare la fine del primo ciclo di RedBird al Milan. Questo perché anche Giorgio Furlani sembra fuori dal Diavolo: in coppia, i due dirigenti hanno preso le redini del club dopo l'addio di Paolo Maldini e Massara. Se queste notizie dovessero rivelarsi vere, il Milan potrebbe dare più 'potere' in mano a Massimiliano Allegri e chissà che non possa restare anche il direttore sportivo Igli Tare per dare un minimo di continuità in vista della prossima stagione. Nelle ultime stagioni, il Milan ha chiuso tanti colpi sotto la guida di Moncada e molti non hanno ripagato: pensiamo a Emerson Royal, Estupiñán e tanti altri.