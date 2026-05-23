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Milan, Moncada può andare al Nizza: contatti. Sarebbe una figura sgradita a Milanello

Milan, Moncada può andare al Nizza: contatti. Sarebbe una figura sgradita a Milanello
Clamoroso ribaltone Milan prima del Cagliari: Peppe Di Stefano rivela i contatti tra Moncada e il Nizza. Potrebbe dire addio insieme a Giorgio Furlani
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli Redattore 

Il Milan potrebbe essere alla vigilia di una rivoluzione societaria. A poche ore dalla sfida decisiva contro il Cagliari, ci sono sempre più indiscrezioni su un possibile ribaltone, con i nomi di Giorgio Furlani e Moncada a forte rischio addio. Due possibili cambi che potrebbero avere un impatto molto importante sul futuro del Milan. Ecco gli ultimi dettagli in merito.

Milan, Moncada può tornare in Francia

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Come riportato dal giornalista Peppe Di Stefano a Sky Sport, il futuro di Geoffrey Moncada può essere lontano dal Milan e di nuovo in Ligue 1. Il capo scout rossonero ha avuto contatti con il Nizza ed è previsto un approfondimento in settimana. Come ha rivelato 'La Repubblica' in mattinata, il dirigente sarebbe una persona sgradita nel Centro Sportivo di Milanello.

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La possibile fine di un ciclo 

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L'eventuale addio del dirigente rossonero potrebbe certificare la fine del primo ciclo di RedBird al Milan. Questo perché anche Giorgio Furlani sembra fuori dal Diavolo: in coppia, i due dirigenti hanno preso le redini del club dopo l'addio di Paolo Maldini e Massara. Se queste notizie dovessero rivelarsi vere, il Milan potrebbe dare più 'potere' in mano a Massimiliano Allegri e chissà che non possa restare anche il direttore sportivo Igli Tare per dare un minimo di continuità in vista della prossima stagione. Nelle ultime stagioni, il Milan ha chiuso tanti colpi sotto la guida di Moncada e molti non hanno ripagato: pensiamo a Emerson Royal, Estupiñán e tanti altri.

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