Il Milan continua la preparazione a Milanello in vista del match contro il Cagliari , valido per la 38ª e ultima giornata del campionato di Serie A 2025/2026, in programma domenica alle 20:45 a San Siro. Si tratta di una gara fondamentale per i rossoneri, che hanno bisogno di una vittoria davanti al proprio pubblico per essere aritmeticamente qualificati in Champions. Per l'occasione, Massimiliano Allegri ritrova Saelemaekers, Estupinan e Leao, assenti per qualifica contro il Genoa.

Il programma degli allenamenti e il ritiro

Oggi, mercoledì 20 maggio, i rossoneri sono stati impegnati in una doppia seduta di allenamento. Nella giornata di domani la squadra, invece, è in programma un giorno di riposo, mentre da venerdì inizierà ufficialmente il ritiro, stabilito di comune accordo tra l'allenatore e i calciatori per mantenere alta la concentrazione. Come vi abbiamo raccontato negli ultimi giorni, Luka Modric è pienamente recuperato e potrebbe partire dal primo minuto contro il Cagliari. Un rientro fondamentale per Allegri. Sulla fascia destra, invece, dovrebbe tornare titolare Saelemaekers, dopo l'ottima prestazione di Athekame contro il Genoa, impreziosita dal gol del 2-0.