PIANETAMILAN news milan ultime notizie Verso Milan-Cagliari, in attacco spazio a Nkunku: ecco chi potrebbe affiancarlo. Le ultime da Milanello

ULTIME MILAN NEWS

Verso Milan-Cagliari, in attacco spazio a Nkunku: ecco chi potrebbe affiancarlo. Le ultime da Milanello

Cristopher Nkunku, attaccante Milan
Il Milan prepara a Milanello la sfida contro il Cagliari: Allegri ritrova tre squalificati, mentre Nkunku scalda i motori per una maglia da titolare
Redazione PM

Il Milan continua la preparazione a Milanello in vista del match contro il Cagliari, valido per la 38ª e ultima giornata del campionato di Serie A 2025/2026, in programma domenica alle 20:45 a San Siro. Si tratta di una gara fondamentale per i rossoneri, che hanno bisogno di una vittoria davanti al proprio pubblico per essere aritmeticamente qualificati in Champions. Per l'occasione, Massimiliano Allegri ritrova Saelemaekers, Estupinan e Leao, assenti per qualifica contro il Genoa.

Il programma degli allenamenti e il ritiro

—  

Oggi, mercoledì 20 maggio, i rossoneri sono stati impegnati in una doppia seduta di allenamento. Nella giornata di domani la squadra, invece, è in programma un giorno di riposo, mentre da venerdì inizierà ufficialmente il ritiro, stabilito di comune accordo tra l'allenatore e i calciatori per mantenere alta la concentrazione. Come vi abbiamo raccontato negli ultimi giorni, Luka Modric è pienamente recuperato e potrebbe partire dal primo minuto contro il Cagliari. Un rientro fondamentale per Allegri. Sulla fascia destra, invece, dovrebbe tornare titolare Saelemaekers, dopo l'ottima prestazione di Athekame contro il Genoa, impreziosita dal gol del 2-0.

LEGGI ANCHE

I ballottaggi in attacco: Nkunku confermato

—  

In attacco, dovrebbe essere confermato Christopher Nkunku. Il francese classe 1997 sta vivendo un buon momento di forma, reduce dal rigore procurato e trasformato al 'Ferraris'. Secondo quanto riferito dal giornalista Manuele Baiocchini a 'Sky Sport', il favorito per affiancarlo è Santiago Gimenez, opzione che replicherebbe la coppia d'attacco vista contro il Genoa. Partono invece più indietro nelle gerarchie sia Pulisic (reduce dall'assist per Athekame), che il rientrante Leao.

Leggi anche
Milan, Caressa: “La Champions non garantisce la permanenza di Allegri. Al momento è più...
“World Cup Here We Go”: Leao festeggia la convocazione ai Mondiali, ma prima...

© RIPRODUZIONE RISERVATA