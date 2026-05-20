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“World Cup Here We Go”: Leao festeggia la convocazione ai Mondiali, ma prima c’è l’ultimo ballo con il Milan

Rafael Leao, attaccante Milan
Il CT Martinez convoca Leao per i Mondiali e il portoghese festeggia su Instagram, ma domenica a San Siro potrebbe essere il suo addio al Milan
Redazione PM

Il Portogallo ha diramato la lista dei convocati per il Mondiale che prenderà il via il prossimo 11 giugno nelle Americhe. Tra i 27 giocatori scelti dal CT Roberto Martinez c'è anche Rafael Leao. L'attaccante classe 1999 ha esordito con la Nazionale il 9 ottobre del 2021 e ha giocato da titolare la Coppa del Mondo del 2022 (2 gol contro Ghana e Svizzera) e l'Europeo del 2024. Complessivamente ha collezionato 43 apparizioni con la maglia rossoverde, segnando 5 reti e servendo 7 assist per i compagni.

Leao festeggia la convocazione sui social

Per festeggiare la chiamata del CT Martinez al suo secondo Mondiale consecutivo, Leao ha pubblicato due foto su Instagram in cui indossa la divisa del Portogallo. Nella prima immagine, il numero 10 rossonero sorride alla telecamera, mentre nella seconda è su una sedia con uno sguardo molto più serio. La descrizione del post recita: "World Cup, Here We Go!!". Un messaggio chiaro del portoghese, che non vede l'ora di scendere in campo per il suo Paese nella prossima Coppa del Mondo.

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E il Milan?

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La stagione di Leao al Milan ha deluso le aspettative di molti. Il nuovo ruolo da centravanti e i problemi di pubalgia hanno influito sul suo rendimento, ma il bottino rimane modesto rispetto agli standard a cui aveva abituato il popolo rossonero. I numeri parlano di 10 reti e 3 assist in 30 presenze complessive, per un totale di 13 contributi gol complessivi: il portoghese non aveva mai fatto meno di 25 dall'annata 2021/2022 in poi.

Milan-Cagliari, l'ultimo ballo a San Siro?

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Il suo futuro al Milan è in bilico. Leao non è considerato incedibile e il club potrebbe ascoltare offerte introno ai 50 milioni (in questo senso il Mondiale potrebbe aumentarne il valore in caso di buone prestazioni). Alcuni club in Spagna e soprattutto in Inghilterra si sono già mossi per sondare il terreno in vista dell'estate. La partita di domenica prossima contro il Cagliari potrebbe diventare l'ultima apparizione del portoghese con la maglia rossonera. Ancora non c'è nulla di deciso, ma la sensazione è che Leao possa lasciare Milano dopo 7 stagioni in cui ha collezionato 80 gol e 65 assist in 290 presenze.

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