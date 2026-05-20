Il Portogallo ha diramato la lista dei convocati per il Mondiale che prenderà il via il prossimo 11 giugno nelle Americhe. Tra i 27 giocatori scelti dal CT Roberto Martinez c'è anche Rafael Leao. L'attaccante classe 1999 ha esordito con la Nazionale il 9 ottobre del 2021 e ha giocato da titolare la Coppa del Mondo del 2022 (2 gol contro Ghana e Svizzera) e l'Europeo del 2024. Complessivamente ha collezionato 43 apparizioni con la maglia rossoverde, segnando 5 reti e servendo 7 assist per i compagni.