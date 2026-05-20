E il Milan?—
La stagione di Leao al Milan ha deluso le aspettative di molti. Il nuovo ruolo da centravanti e i problemi di pubalgia hanno influito sul suo rendimento, ma il bottino rimane modesto rispetto agli standard a cui aveva abituato il popolo rossonero. I numeri parlano di 10 reti e 3 assist in 30 presenze complessive, per un totale di 13 contributi gol complessivi: il portoghese non aveva mai fatto meno di 25 dall'annata 2021/2022 in poi.
Milan-Cagliari, l'ultimo ballo a San Siro?—
Il suo futuro al Milan è in bilico. Leao non è considerato incedibile e il club potrebbe ascoltare offerte introno ai 50 milioni (in questo senso il Mondiale potrebbe aumentarne il valore in caso di buone prestazioni). Alcuni club in Spagna e soprattutto in Inghilterra si sono già mossi per sondare il terreno in vista dell'estate. La partita di domenica prossima contro il Cagliari potrebbe diventare l'ultima apparizione del portoghese con la maglia rossonera. Ancora non c'è nulla di deciso, ma la sensazione è che Leao possa lasciare Milano dopo 7 stagioni in cui ha collezionato 80 gol e 65 assist in 290 presenze.
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