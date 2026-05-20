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Diddi: “I tifosi del Milan devono essere contenti, vi spiego perché”

Massimiliano Allegri, allenatore Milan
Luca Diddi non ha dubbi: "I tifosi del Milan devono essere contenti". Ma perché? Ce lo spiega sul canale YouTube di Carlo Pellegatti
Redazione PM

Grazie alla vittoria contro il Genoa, al Milan mancano soltanto 3 punti per avere la certezza aritmetica di partecipare alla prossima edizione della Champions League. La squadra di Massimiliano Allegri si giocherà tutto a San Siro, davanti al proprio pubblico, nel match contro il Cagliari in programma il prossimo weekend. Per evitare di fare calcoli serve una vittoria, altrimenti bisogna sperare in un passo falso delle inseguitrici.

Milan in Champions? Il pensiero di Diddi

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Sul Milan a un passo dall'obiettivo Champions League si è espresso anche Luca Diddi, ex match analyst, oggi opinionista calcistico. Di seguito, un estratto del suo intervento nell'ultimo video pubblicato sul canale YouTube di Carlo Pellegatti.

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Sul momento del Milan: "Io penso che, in questo preciso momento storico, il tifoso milanista debba essere contento. Bisogna esserlo perché il Milan ha centrato — o meglio, ad oggi ha centrato, dato che mancano ancora 90 minuti — l’obiettivo stagionale della Champions League. Possiamo dire che il Milan gioca male, che la rosa non è all'altezza, possiamo criticare Allegri quanto ci pare, ma la realtà dice che ad oggi Massimiliano Allegri ha raggiunto un traguardo stagionale che altre squadre hanno invece mancato".

Sulla stagione: "Credo quindi che il tifoso rossonero oggi possa mettere da parte le critiche, guardare la realtà dei fatti, accettare il verdetto del campo e riconoscere che, nonostante le mille difficoltà e una società rimasta assente in determinati passaggi della stagione, il Milan è riuscito a conquistare con grande fatica un obiettivo che lo scorso anno era stato completamente fallito. E ci è riuscito con un organico che, a mio avviso, era meno forte rispetto a quello della passata stagione".

I tifosi del Milan possono veramente considerarsi felici?

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Le parole di Diddi non fanno una piega, ma la nostra sensazione è che i tifosi del Milan vogliano aspettare il verdetto finale prima di potersi ritenere soddisfatti. Una vittoria contro il Cagliari (già salvo e senza obiettivi) è assolutamente alla portata di mano, ma, come sempre, il giudice supremo sarà il campo.

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