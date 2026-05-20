Sul momento del Milan: "Io penso che, in questo preciso momento storico, il tifoso milanista debba essere contento. Bisogna esserlo perché il Milan ha centrato — o meglio, ad oggi ha centrato, dato che mancano ancora 90 minuti — l’obiettivo stagionale della Champions League. Possiamo dire che il Milan gioca male, che la rosa non è all'altezza, possiamo criticare Allegri quanto ci pare, ma la realtà dice che ad oggi Massimiliano Allegri ha raggiunto un traguardo stagionale che altre squadre hanno invece mancato".

Sulla stagione: "Credo quindi che il tifoso rossonero oggi possa mettere da parte le critiche, guardare la realtà dei fatti, accettare il verdetto del campo e riconoscere che, nonostante le mille difficoltà e una società rimasta assente in determinati passaggi della stagione, il Milan è riuscito a conquistare con grande fatica un obiettivo che lo scorso anno era stato completamente fallito. E ci è riuscito con un organico che, a mio avviso, era meno forte rispetto a quello della passata stagione".

I tifosi del Milan possono veramente considerarsi felici? — Le parole di Diddi non fanno una piega, ma la nostra sensazione è che i tifosi del Milan vogliano aspettare il verdetto finale prima di potersi ritenere soddisfatti. Una vittoria contro il Cagliari (già salvo e senza obiettivi) è assolutamente alla portata di mano, ma, come sempre, il giudice supremo sarà il campo.