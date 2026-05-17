PIANETAMILAN stagione serie a news e risultati Allegri al fischio finale di Genoa-Milan: “Fondamentale la presenza di Cardinale: energia positiva”

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Allegri al fischio finale di Genoa-Milan: “Fondamentale la presenza di Cardinale: energia positiva”

Le dichiarazioni di Massimiliano Allegri, allenatore AC Milan, nel post-partita di Genoa-Milan di Serie A su 'Sky Sport'
Massimiliano Allegri, allenatore rossonero, ha parlato a ‘Sky Sport’ al termine di Genoa-Milan, partita della 37^ giornata della Serie A 2025-2026 che si è svolta allo stadio ‘Ferraris’ di Genova
Daniele Triolo Redattore 

Massimiliano Allegri, allenatore rossonero, ha parlato a ‘Sky Sport’ al termine di Genoa-Milan, partita della 37^ giornata della Serie A 2025-2026 che si è svolta allo stadio ‘Ferraris’ di Genova. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.

Sulla partita vinta dopo una settimana così complicata: "Normale essere felici ma non abbiamo ancora conquistato niente: dobbiamo ancora fare tre punti. Devo ringraziare i ragazzi che hanno ritrovato ordine: abbiamo avuto due o tre situazioni in cui potevamo essere più incisivi. Era importante portare a casa il risultato: dobbiamo recuperare energie perché a livello mentale abbiamo speso molto".

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Sulla presenza di Gerry Cardinale, con le sue parole nel pre e nel post-partita: "Fondamentale ma credo di averlo sempre detto. Facendo una scala piramidale: il club sta sopra a tutto, poi la società deve essere forte perché se lo è tutti diventano più forti e bravi. Cardinale è venuto a parlare e prima della partita e c'era un'energia più positiva".

Sul Milan di oggi umile come qualche settimana fa: "Abbiamo commesso un errore, io in primis: c'era questa cosa di voler vincere una partita tra Udinese, Sassuolo e Atalanta. Invece l'obiettivo è una somma di punti: quando pensi che una partita risolve il problema cadi in questo errore. Puoi prendere gol e perdere le partita ma per tutto il campionato non lo abbiamo fatto: recentemente abbiamo preso gol con una facilità estrema".

Sul futuro suo e del Milan: "Intanto pensiamo ad arrivare in fondo perché sembra facile ma ho da fare altri tre punti. Poi alla fine della stagione ci incontreremo soprattutto per valutare l'annata, cosa abbiamo sbagliato e cosa c'è da migliorare nell'interesse del club e della squadra".

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