Sulla presenza di Gerry Cardinale, con le sue parole nel pre e nel post-partita: "Fondamentale ma credo di averlo sempre detto. Facendo una scala piramidale: il club sta sopra a tutto, poi la società deve essere forte perché se lo è tutti diventano più forti e bravi. Cardinale è venuto a parlare e prima della partita e c'era un'energia più positiva".

Sul Milan di oggi umile come qualche settimana fa: "Abbiamo commesso un errore, io in primis: c'era questa cosa di voler vincere una partita tra Udinese, Sassuolo e Atalanta. Invece l'obiettivo è una somma di punti: quando pensi che una partita risolve il problema cadi in questo errore. Puoi prendere gol e perdere le partita ma per tutto il campionato non lo abbiamo fatto: recentemente abbiamo preso gol con una facilità estrema".

Sul futuro suo e del Milan: "Intanto pensiamo ad arrivare in fondo perché sembra facile ma ho da fare altri tre punti. Poi alla fine della stagione ci incontreremo soprattutto per valutare l'annata, cosa abbiamo sbagliato e cosa c'è da migliorare nell'interesse del club e della squadra".