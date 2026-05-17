PIANETAMILAN stagione serie a news e risultati Rabiot dopo Genoa-Milan: “Siamo stati compatti e sereni. Athekame, gol pesante”

GENOA-MILAN

Rabiot dopo Genoa-Milan: “Siamo stati compatti e sereni. Athekame, gol pesante”

Adrien Rabiot, centrocampista AC Milan, qui durante Genoa-Milan 1-2 di Serie A
Qui di seguito le dichiarazioni di Adrien Rabiot, centrocampista rossonero, a ‘Milan TV’ al fischio finale di Genoa-Milan, partita della 37^ giornata della Serie A 2025-2026 che si è svolta allo stadio ‘Ferraris’ di Genova
Daniele Triolo Redattore 

Qui di seguito le dichiarazioni di Adrien Rabiot, centrocampista rossonero, a ‘Milan TV’ al fischio finale di Genoa-Milan, partita della 37^ giornata della Serie A 2025-2026 che si è svolta allo stadio ‘Ferraris’ di Genova.

Sulla partita: "L'abbiamo vinta bene, abbiamo fatto bene quello che ultimamente avevamo un po' mollato, ovvero l'essere compatti e uniti. Non c'è più possibilità di sbagliare, questa cosa l'abbiamo capita bene. All'inizio era difficile, ci giocavamo tanto. Loro ci venivano a pressare bene. Ma siamo stati compatti, sereni. Bene nel secondo tempo, abbiamo avuto tante occasioni, potevamo fare anche più gol. Ora testa a domenica".

LEGGI ANCHE

Su molti elementi di questo Milan, anche i più giovani, cresciuti rispetto all'inizio della stagione: "Si è visto anche in questa partita, c'era pressione, non era facile per nessuno. Ma ci vuole anche questo. Siamo al Milan e dobbiamo avere questa pressione che ci spinge a fare bene. Hanno fatto bene tutti, anche chi ha giocato meno quest'anno, come Zachary Athekame che segna un gol pesante. C'è bisogno di tutti, anche domenica sarà così. Il ritiro ci è servito, ci ha fatto bene. Ora dobbiamo mettere tutto in campo la prossima domenica".

Leggi anche
Rabiot chiaro: “Noi più vecchi abbiamo chiesto di non ascoltare le voci”
Allegri al termine di Genoa-Milan: “Ci aspetta una settimana di passione. Il ritiro è...

© RIPRODUZIONE RISERVATA