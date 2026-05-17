Su molti elementi di questo Milan, anche i più giovani, cresciuti rispetto all'inizio della stagione: "Si è visto anche in questa partita, c'era pressione, non era facile per nessuno. Ma ci vuole anche questo. Siamo al Milan e dobbiamo avere questa pressione che ci spinge a fare bene. Hanno fatto bene tutti, anche chi ha giocato meno quest'anno, come Zachary Athekame che segna un gol pesante. C'è bisogno di tutti, anche domenica sarà così. Il ritiro ci è servito, ci ha fatto bene. Ora dobbiamo mettere tutto in campo la prossima domenica".