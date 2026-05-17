Rabiot chiaro: “Noi più vecchi abbiamo chiesto di non ascoltare le voci”

Fuori si è detto di tutto . Cosa vi siete detti tra di voi? "Noi più vecchi abbiamo chiesto di non ascoltare quello che si dice fuori, per restare sereni e concentrati. Abbiamo lavorato bene, siamo consapevoli di quello che ci giochiamo. I giovani hanno fatto bene, come Athekame che ha segnato un gol pesantissimo. Ora c'è da fare una buona settimana".

Le parole di Allegri e la sua 'corsa'

Ci racconti come Allegri ha vissuto la settimana? "E' sempre lo stesso, grande professionalità e serenità. Non ha mai perso l'obiettivo e sa cosa vuol dire lottare per una grande società e per questi obiettivi. Abbiamo lavorato bene e ci ha chiesto anche lui di non ascoltare quanto si dice intorno al Milan. Dobbiamo rifarlo questa settimana. La corsa di Allegri a fine partita? Non l'ho vista. Anche lui era una mezzala (ride n.d.r.)".