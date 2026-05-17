PIANETAMILAN stagione serie a news e risultati Rabiot chiaro: “Noi più vecchi abbiamo chiesto di non ascoltare le voci”

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Rabiot chiaro: “Noi più vecchi abbiamo chiesto di non ascoltare le voci”

Rabiot chiaro: 'Noi più vecchi abbiamo chiesto di non ascoltare le voci'
In pomeriggio si è svolta, allo stadio ‘Ferraris’ di Genova, la partita Genoa-Milan, valevole per la 37^ giornata della Serie A 2025-2026: qui di seguito le dichiarazioni a DAZN di Giocatore giocatore, giocatore rossonero, al fischio finale...
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli Redattore 

In pomeriggio si è svolta, allo stadio ‘Ferraris’ di Genova, la partita Genoa-Milan, valevole per la 37^ giornata della Serie A 2025-2026: qui di seguito le dichiarazioni a ‘DAZN’ di Adrien Rabiot, giocatore rossonero, al fischio finale del match.

Rabiot e l'importanza del ritiro rossonero

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Partita con una pressione enorme, quanto è stata difficile? "Abbiamo lavorato bene in ritiro. Eravamo tutti dentro la partita, con la testa. Ci manca una gara. Oggi c'era pressione e non era facile da gestire, ma l'abbiamo fatto bene. Compatti nel primo tempo e bravi a non prendere gol, sapevamo che si sarebbe sbloccata nella ripresa. Siamo stati bravi".

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Fuori si è detto di tutto. Cosa vi siete detti tra di voi? "Noi più vecchi abbiamo chiesto di non ascoltare quello che si dice fuori, per restare sereni e concentrati. Abbiamo lavorato bene, siamo consapevoli di quello che ci giochiamo. I giovani hanno fatto bene, come Athekame che ha segnato un gol pesantissimo. Ora c'è da fare una buona settimana".

Le parole di Allegri e la sua 'corsa'

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Ci racconti come Allegri ha vissuto la settimana? "E' sempre lo stesso, grande professionalità e serenità. Non ha mai perso l'obiettivo e sa cosa vuol dire lottare per una grande società e per questi obiettivi. Abbiamo lavorato bene e ci ha chiesto anche lui di non ascoltare quanto si dice intorno al Milan. Dobbiamo rifarlo questa settimana. La corsa di Allegri a fine partita? Non l'ho vista. Anche lui era una mezzala (ride n.d.r.)".

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