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Allegri dopo Genoa-Milan: “Dobbiamo vincere contro il Cagliari. Modric un esempio”

Le dichiarazioni di Massimiliano Allegri, allenatore AC Milan, nel post-partita di Genoa-Milan di Serie A su 'DAZN'
In pomeriggio si è svolta, allo stadio ‘Ferraris’ di Genova, la partita Genoa-Milan, valevole per la 37^ giornata della Serie A 2025-2026: qui di seguito le dichiarazioni a DAZN di Massimiliano Allegri, tecnico rossonero, al fischio finale...
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli Redattore 

In pomeriggio si è svolta, allo stadio ‘Ferraris’ di Genova, la partita Genoa-Milan, valevole per la 37^ giornata della Serie A 2025-2026: qui di seguito le dichiarazioni a ‘DAZN’ di Massimiliano Allegri, allenatore rossonero, al fischio finale del match.

Allegri sorride, ma predica calma

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Ora il sorriso c'è, le chiedo della tensione finale: "C'era grande pressione, perché abbiamo rischiato di buttare quanto costruito in un anno. Dobbiamo vincere contro il Cagliari, ma devo ringraziare i giocatori e chi lavora insieme a me. La società era presente e siamo contenti, ma dobbiamo vincere la prossima settimana. Ora dobbiamo recuperare le energie. La giacca? No non è volata, ero troppo preso. Bravi nel recupero a tenere palla. Speriamo domenica di fare l'ultima vittoria, in casa abbiamo fatto solo un punto nelle ultime tre".

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Nel momento più difficile, nella partita più difficile, hai trovato una grande risposta da Athakeme, Nkunku. Quanto è importante questo messaggio e la presenza di Modric? "Sulla grande risposta non avevo dubbi. Abbiamo messo ordine, nelle ultime partite avevamo preso gol troppo facilmente. Oggi siamo stati bravi e fortunati a difendere. Athekame ha un buon tiro da fuori. Jashari ha fatto una buona partita, in un ruolo che sta conoscendo".

Modric e il siparietto con Gasperini

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Vedere Modric soffrire come un tifoso del Milan, sono immagini incredibili: "Abbiamo avuto il piacere di allenare e lavorare con Modric. Gioca ancora con passione e amore, ho preferito Loftus-Cheek perché mi serviva un saltatore di testa. Veramente bello vedere Luka così, dev'essere un esempio per tutti quelli che giocano a calcio, per i bambini. Bisogna imparare da questi grandi campioni. Oggi sorridiamo noi, ma speriamo di sorridere domenica". Poi il siparietto con Gasperini: "Non era facile il suo lavoro in un ambiente difficile". Gasperini risponde: "Grazie Max, ha ragione. Abbiamo ancora 90 minuti da giocare. Bravo Max".

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