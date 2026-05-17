Nel momento più difficile, nella partita più difficile, hai trovato una grande risposta da Athakeme, Nkunku. Quanto è importante questo messaggio e la presenza di Modric? "Sulla grande risposta non avevo dubbi. Abbiamo messo ordine, nelle ultime partite avevamo preso gol troppo facilmente. Oggi siamo stati bravi e fortunati a difendere. Athekame ha un buon tiro da fuori. Jashari ha fatto una buona partita, in un ruolo che sta conoscendo".
Modric e il siparietto con Gasperini—
Vedere Modric soffrire come un tifoso del Milan, sono immagini incredibili: "Abbiamo avuto il piacere di allenare e lavorare con Modric. Gioca ancora con passione e amore, ho preferito Loftus-Cheek perché mi serviva un saltatore di testa. Veramente bello vedere Luka così, dev'essere un esempio per tutti quelli che giocano a calcio, per i bambini. Bisogna imparare da questi grandi campioni. Oggi sorridiamo noi, ma speriamo di sorridere domenica". Poi il siparietto con Gasperini: "Non era facile il suo lavoro in un ambiente difficile". Gasperini risponde: "Grazie Max, ha ragione. Abbiamo ancora 90 minuti da giocare. Bravo Max".
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