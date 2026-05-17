Nel momento più difficile, nella partita più difficile, hai trovato una grande risposta da Athakeme, Nkunku. Quanto è importante questo messaggio e la presenza di Modric? "Sulla grande risposta non avevo dubbi. Abbiamo messo ordine, nelle ultime partite avevamo preso gol troppo facilmente. Oggi siamo stati bravi e fortunati a difendere. Athekame ha un buon tiro da fuori. Jashari ha fatto una buona partita, in un ruolo che sta conoscendo".