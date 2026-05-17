Dal dischetto, al 50', va Nkunku: pallone a sinistra, portiere a destra e Diavolo in vantaggio! La partita, poi, resta sospesa per qualche minuto, circa cinque. I tifosi rossoblu, scontenti dello svantaggio, gettano fumogeni in campo e una monetina all'indirizzo dell'assistente dell'arbitro Simone Sozza della Sezione A.I.A. di Seregno (MB).

Dopo l'ok della Procura, si riparte. Al 58', il calcio di punizione di Ruslan Malinovskyi termina di poco fuori dal palo alla sinistra della porta difesa da Mike Maignan. Cambio nel Genoa al 65', con l'uscita dal campo di Tommaso Baldanzi e dentro, al suo posto, un altro attaccante puro come Jeff Ekhator.

Nkunku, sul suggerimento dalla destra di Zachary Athekame, si fa respingere il tiro a botta sicura da distanza ravvicinata. Al 67' ci prova ancora, sempre su punizione e sempre dalla distanza, Malinovskyi: tiro forte che termina alto sulla traversa. Cambi nel Milan al 69': fuori Youssouf Fofana e Santiago Giménez; dentro Samuele Ricci e Niclas Füllkrug.

Vittoria di carattere e cuore per il Diavolo a Marassi — Allegri cambia ancora al 76': fuori Fikayo Tomori e l'autore del gol, Nkunku. Entrano al loro posto l'ex Koni De Winter e Christian Pulisic. Si fa vedere di nuovo il Genoa in area rossonera, al 78', quando, sul cross dalla destra di Amorim, il portoghese Vitinha anticipa Athekame ma mette la sfera di poco alta sulla porta difesa da Maignan da distanza ravvicinata.

All'81', sugli sviluppi di una bella azione combinata, il Milan raddoppia: rimessa laterale, sponda aerea di Füllkrug, Pulisic ripulisce il pallone verso l'esterno dell'area di rigore del Genoa per l'accorrente Athekame. Conclusione mancina dell'esterno destro di Allegri e pallone nell'angolo per il raddoppio. Un minuto più tardi, errore della retroguardia del Milan e Maignan chiude la porta in faccia ad Ekhator.

All'86' cambiano De Rossi (fuori Lorenzo Colombo e dentro Caleb Ekuban) e Allegri (fuori Ardon Jashari e dentro Ruben Loftus-Cheek). La fortuna sorride ai rossoblu che, all'87', sugli sviluppi della punizione, trovano il gol che li riporta in partita. Segna il capitano Johan Vásquez che batte Maignan in area piccola. Al 91' il Genoa toglie Amorim e mette in campo Aaron Martín, proprio mentre l'arbitro assegna 10' di recupero.

Al 96' chance per il Milan, con il tiro di Davide Bartesaghi ben parato da Bijlow, poi altra occasione con il bolide di Adrien Rabiot al 98': bravo anche qui il portiere olandese. La partita termina così con Bijlow che si oppone da fenomeno al 99' su Pulisic! Genoa-Milan 1-2 al 90': vittoria di fondamentale importanza in zona Champions. Il Diavolo, alla luce dei risultati delle altre (Como-Parma 1-0, Juventus-Fiorentina 0-2, Pisa-Napoli 0-3, Roma-Lazio 2-0), rimane padrone del suo destino. Vincendo in casa contro il Cagliari domenica prossima andrà in Champions League. Altrimenti dovrà vedere i risultati delle altre.