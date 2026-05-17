PIANETAMILAN stagione serie a news e risultati Genoa-Milan 0-2: raddoppio dei rossoneri con il tiro da fuori di Athekame!

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Genoa-Milan 0-2: raddoppio dei rossoneri con il tiro da fuori di Athekame!

Zachary Athekame, difensore AC Milan, qui durante Genoa-Milan 1-2 di Serie A
Zachary Athekame raddoppia per il Milan sul campo del Genoa all'81': bel sinistro dello svizzero sull'assist di Christian Pulisic
Daniele Triolo Redattore 

Il Milan di Massimiliano Allegri raddoppia contro il Genoa di Daniele De Rossi in occasione della partita della 37^ giornata della Serie A 2025-2026 che si sta svolgendo allo stadio 'Ferraris' di Genova.

All'81', rimessa laterale, sponda aerea di Niclas Füllkrug, Christian Pulisic ripulisce il pallone verso l'esterno dell'area di rigore del Genoa per l'accorrente Zachary Athekame. Conclusione mancina dell'esterno destro di Allegri e pallone nell'angolo per il raddoppio. Genoa-Milan 0-2!

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