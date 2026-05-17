PIANETAMILAN stagione serie a news e risultati Genoa-Milan 0-0 (45′): al momento i rossoneri sarebbero fuori dalla Champions League

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Genoa-Milan 0-0 (45′): al momento i rossoneri sarebbero fuori dalla Champions League

Santiago Giménez, attaccante AC Milan, qui durante Genoa-Milan 0-0 di Serie A
È finito il primo tempo di Genoa-Milan, partita della 37^ giornata della Serie A 2025-2026: ecco, dunque, il racconto dei primi 45' di gioco allo stadio 'Ferraris' di Genova tra i rossoblu di Daniele De Rossi e i rossoneri di Massimiliano Allegri
Daniele Triolo Redattore 

È terminato da pochi minuti il primo tempo di Genoa-Milan, partita della 37^ giornata della Serie A 2025-2026 che si sta svolgendo allo stadio 'Ferraris' di Genova. Vediamo insieme, dunque, come sono andati i primi 45' di gioco tra i rossoblu di Daniele De Rossi e i rossoneri di Massimiliano Allegri.

Genoa-Milan 0-0, il racconto del primo tempo

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Nonostante il grande caldo, la partita inizia con buoni ritmi: il Genoa fa la partita; il Milan - come suo solito - difende con il blocco basso, lascia palleggiare gli avversari e tenta di ribaltare l'azione come può. La prima chance, per il 'Grifone', arriva all'8': punizione di Ruslan Malinovskyi, il pallone schizza in area di rigore e trova Vitinha da solo nell'area rossonera. Il sinistro del portoghese, però, è impreciso e termina alto sulla traversa della porta difesa da Mike Maignan.

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L'iniziativa resta in mano alla squadra di De Rossi anche nei minuti a venire: velleitario, però, al 18', il tentativo di Malinovskyi su punizione dalla lunga distanza. Tanti errori tecnici, da una parte e dall'altra, con il Diavolo che porta la prima 'insidia' - quanto meno potenziale - dalle parti di Justin Bijlow al 25', sugli sviluppi di un calcio di punizione battuto da Christopher Nkunku. La sfera, calciata a giro da fuori area, non pesca nessuno all'interno della stessa ma termina la sua corsa fuori di poco dal palo alla sinistra del portiere olandese.

Tanti errori tecnici, davanti Diavolo davvero poco incisivo

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Malinovskyi - alla sua ultima gara interna con il Genoa prima del suo trasferimento a parametro zero al Trabzonspor - prova a calciare, da fuori area, al 27': conclusione forte, pallone che termina alto sulla traversa. Un minuto più tardi, Santiago Giménez si incarta, nell'area di rigore ligure, a tu per tu con Bijlow: recupera velocemente e chiude su di lui Alessandro Marcandalli. I rossoneri, però, con il passare dei minuti sembrano entrare in partita. Al 29', sul cross dalla sinistra di Ardon Jashari, è sempre il 'Bebote' che tenta la rovesciata: conclusione imprecisa.

Al 39' ci prova - con un tiro-cross sul secondo palo - Adrien Rabiot; il Genoa si rifugia in angolo. Sul susseguente corner, Bijlow interviene con i pugni sul tentativo aereo di Youssouf Fofana. Il Milan prova a farsi ancora vedere in area di rigore ligure, ma senza grande esito. L'arbitro Simone Sozza della Sezione A.I.A. di Seregno (MB) concede un solo minuto di recupero, nel corso del quale non succede nulla.

Genoa-Milan 0-0 al 45': il Diavolo deve rimanere così solido in difesa e aumentare, al contempo, la propria incisività in attacco se vorrà portare a casa l'intera posta in palio. Al momento, con i risultati provenienti dagli altri campi (Como-Parma 0-0, Juventus-Fiorentina 0-1, Pisa-Napoli 0-2, Roma-Lazio 1-0), sarebbe fuori dalla zona Champions League per differenza reti nei confronti dei bianconeri.

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