È finito il primo tempo di Genoa-Milan, partita della 37^ giornata della Serie A 2025-2026: ecco, dunque, il racconto dei primi 45' di gioco allo stadio 'Ferraris' di Genova tra i rossoblu di Daniele De Rossi e i rossoneri di Massimiliano Allegri

È terminato da pochi minuti il primo tempo di Genoa-Milan, partita della 37^ giornata della Serie A 2025-2026 che si sta svolgendo allo stadio 'Ferraris' di Genova. Vediamo insieme, dunque, come sono andati i primi 45' di gioco tra i rossoblu di Daniele De Rossi e i rossoneri di Massimiliano Allegri.