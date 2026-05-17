Allegri prima di Genoa-Milan: “Modric disponibile. La pressione è normale”

Torna Modric: "Ieri ha fatto l'allenamento con la squadra. Ha avuto un brutto infortunio e oggi è a disposizione se ci sarà la possibilità di farlo giocare". Voci, la lite con Ibra. Quanto è stato difficile tenere la testa libera? "Abbiamo lavorato, normale che sono momenti importanti della stagione. Cerchiamo di giocare bene e di fare risultato oggi". Sente la pressione, anche per il suo futuro? "Quando giochi per certi obiettivi la pressione è normale, ma non dobbiamo avere ansia di vincere. Nelle ultime partite abbiamo subito gol troppo facili".