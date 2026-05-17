PIANETAMILAN stagione serie a news e risultati Genoa-Milan 0-1: Nkunku porta avanti i rossoneri su calcio di rigore!

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Genoa-Milan 0-1: Nkunku porta avanti i rossoneri su calcio di rigore!

Christopher Nkunku, attaccante AC Milan, qui durante Genoa-Milan 0-1 di Serie A
Christopher Nkunku, al 50', porta avanti il Milan su calcio di rigore sul campo del Genoa: esecuzione magistrale dell'attaccante francese
Daniele Triolo Redattore 

Il Milan di Massimiliano Allegri passa in vantaggio contro il Genoa di Daniele De Rossi in occasione della partita della 37^ giornata della Serie A 2025-2026 che si sta svolgendo allo stadio 'Ferraris' di Genova.

Al 48' l'attaccante francese Christopher Nkunku - approfittando di un retro-passaggio errato di Alex Amorim - se ne va in velocità in area di rigore e viene steso dal portiere Justin Bijlow.

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Penalty per il Milan e ammonizione per il portiere del Genoa. Dal dischetto, al 50', va Nkunku. Pallone a sinistra, portiere a destra e Diavolo in vantaggio! Genoa-Milan 0-1!

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