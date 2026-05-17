Penalty per il Milan e ammonizione per il portiere del Genoa. Dal dischetto, al 50', va Nkunku. Pallone a sinistra, portiere a destra e Diavolo in vantaggio! Genoa-Milan 0-1!
© RIPRODUZIONE RISERVATA
GENOA-MILAN
Il Milan di Massimiliano Allegri passa in vantaggio contro il Genoa di Daniele De Rossi in occasione della partita della 37^ giornata della Serie A 2025-2026 che si sta svolgendo allo stadio 'Ferraris' di Genova.
Al 48' l'attaccante francese Christopher Nkunku - approfittando di un retro-passaggio errato di Alex Amorim - se ne va in velocità in area di rigore e viene steso dal portiere Justin Bijlow.
Penalty per il Milan e ammonizione per il portiere del Genoa. Dal dischetto, al 50', va Nkunku. Pallone a sinistra, portiere a destra e Diavolo in vantaggio! Genoa-Milan 0-1!
© RIPRODUZIONE RISERVATA