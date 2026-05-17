Risultati Serie A, Genoa-Milan 1-2: tabellino e marcatori | News

Torna a vincere il Milan di Massimiliano Allegri e lo fa, di forza e con sofferenza, sul campo del Genoa di Daniele De Rossi. Dopo un primo tempo equilibrato, con i padroni di casa a tenere però in mano il pallino del gioco, nella ripresa il Diavolo va in vantaggio al 50' con Christopher Nkunku. Bravo il francese a procurarsi e a trasformare un netto calcio di rigore. A dieci minuti dalla fine, raddoppio di Zachary Athekame al termine di una bella azione corale dei subentrati rossoneri (Niclas Füllkrug e Christian Pulisic).