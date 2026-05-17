Risultati Serie A, Genoa-Milan 1-2: tabellino e marcatori | News

GENOA-MILAN 1-2
Marcatori: 50' rig. Nkunku (M), 81' Athekame (M), 87' Vásquez (G)
GENOA (4-3-1-2): Bijlow; Ellertsson, Marcandalli, Otoa, Vásquez; Amorim (91' Martín), Frendrup, Malinovskyi; Baldanzi (65' Ekhator); Vitinha, Colombo (86' Ekuban). A disposizione: Leali, Sommariva, Doucouré, Klišys, Zätterström, Sabelli, Grossi, Lafont, Masini, Latif Ouedraogo. Allenatore: De Rossi.
MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori (76' De Winter), Gabbia, Pavlović; Athekame, Fofana (69' Ricci), Jashari (86' Loftus-Cheek), Rabiot, Bartesaghi; Nkunku (76' Pulisic), Giménez (69' Füllkrug). A disposizione: Terracciano, Torriani, Odogu, Vladimirov, Modrić, Sardo, Balentien. Allenatore: Allegri.
Arbitro: Sozza di Seregno (MB).
Ammoniti: 48' Bijlow (G), 62' Gabbia (M), 63' Vitinha (G), 72' Tomori (M), 86' Ricci (M)
Espulsi: nessuno.
Note: nessuna.
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