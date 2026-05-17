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Risultati Serie A, Genoa-Milan 1-2: tabellino e marcatori | News

Tabellino AC Milan Serie A Champions League Coppa Italia 2022-2023
Il tabellino completo di Genoa-Milan, partita della 37^ giornata della Serie A 2025-2026: numeri e dati del match disputatosi allo stadio 'Ferraris' di Genova tra i rossoblu di Daniele De Rossi e i rossoneri di Massimiliano Allegri
Daniele Triolo Redattore 

Genoa-Milan 1-2, il tabellino

Torna a vincere il Milan di Massimiliano Allegri e lo fa, di forza e con sofferenza, sul campo del Genoa di Daniele De Rossi. Dopo un primo tempo equilibrato, con i padroni di casa a tenere però in mano il pallino del gioco, nella ripresa il Diavolo va in vantaggio al 50' con Christopher Nkunku. Bravo il francese a procurarsi e a trasformare un netto calcio di rigore. A dieci minuti dalla fine, raddoppio di Zachary Athekame al termine di una bella azione corale dei subentrati rossoneri (Niclas Füllkrug e Christian Pulisic).

Il Genoa spaventa il Milan all'87' con il gol sotto misura di Johan Vásquez, ma è Justin Bijlow a dire tre volte di no nel recupero ai rossoneri su Davide Bartesaghi, Adrien Rabiot e lo stesso Pulisic. Tre punti pesanti e meritati. Il Diavolo resta padrone del suo destino in zona Champions League. Nel caso in cui battesse il Cagliari all'ultima a 'San Siro' sarebbe qualificato. Vediamo insieme, ora, dunque, il tabellino completo di Genoa-Milan 1-2 del 'Ferraris'.

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GENOA-MILAN 1-2

Marcatori: 50' rig. Nkunku (M), 81' Athekame (M), 87' Vásquez (G)

GENOA (4-3-1-2): Bijlow; Ellertsson, Marcandalli, Otoa, Vásquez; Amorim (91' Martín), Frendrup, Malinovskyi; Baldanzi (65' Ekhator); Vitinha, Colombo (86' Ekuban). A disposizione: Leali, Sommariva, Doucouré, Klišys, Zätterström, Sabelli, Grossi, Lafont, Masini, Latif Ouedraogo. Allenatore: De Rossi.

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori (76' De Winter), Gabbia, Pavlović; Athekame, Fofana (69' Ricci), Jashari (86' Loftus-Cheek), Rabiot, Bartesaghi; Nkunku (76' Pulisic), Giménez (69' Füllkrug). A disposizione: Terracciano, Torriani, Odogu, Vladimirov, Modrić, Sardo, Balentien. Allenatore: Allegri.

Arbitro: Sozza di Seregno (MB).

Ammoniti: 48' Bijlow (G), 62' Gabbia (M), 63' Vitinha (G), 72' Tomori (M), 86' Ricci (M)

Espulsi: nessuno.

Note: nessuna.

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