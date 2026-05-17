Su quanto è servito il ritiro: "Innanzitutto per recuperare energie mentali, a due o tre sono nati bambini in questo momento. In ritiro hanno riposato, abbiamo lavorato bene, analizzato tutto. Il merito è tutto dei ragazzi, la disponibilità che si sono dati l'un l'altro è una cosa importante".
Sul clima in casa rossonera: "Oggi c'è entusiasmo. Domani recuperiamo, martedì ci ritroviamo e inizieremo a preparare al meglio l'ultima partita contro il Cagliari".
Su quanto è stato bravo il Milan oggi in difesa: "I ragazzi sono stati molto bravi, cosa che purtroppo non avevamo fatto contro Atalanta, Udinese e Sassuolo. Abbiamo preso gol in maniera talmente facile che non era roba nostra. Ora pensiamo a recuperare per la prossima partita, sabato o domenica, saranno 95' di fuoco".
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