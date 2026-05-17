PIANETAMILAN stagione serie a news e risultati Allegri al termine di Genoa-Milan: “Ci aspetta una settimana di passione. Il ritiro è servito perché …”

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Allegri al termine di Genoa-Milan: “Ci aspetta una settimana di passione. Il ritiro è servito perché …”

Le dichiarazioni di Massimiliano Allegri, allenatore AC Milan, nel post-partita di Genoa-Milan di Serie A su 'Milan TV'
Qui di seguito le dichiarazioni di Massimiliano Allegri, allenatore rossonero, a ‘Milan TV’ al fischio finale di Genoa-Milan, partita della 37^ giornata della Serie A 2025-2026 che si è svolta allo stadio ‘Ferraris’ di Genova
Daniele Triolo Redattore 

Qui di seguito le dichiarazioni di Massimiliano Allegri, allenatore rossonero, a ‘Milan TV’ al fischio finale di Genoa-Milan, partita della 37^ giornata della Serie A 2025-2026 che si è svolta allo stadio ‘Ferraris’ di Genova.

Sulla partita: "I ragazzi hanno fatto una bella partita, ordinata, contro un ottimo Genoa. Siamo stati bravi a sbloccarla e a raddoppiare. Abbiamo preso il gol che potevamo evitare. Importante era ottenere la vittoria. Ora abbiamo una settimana di passione, domenica ci sarà un'altra partita importante. Sicuramente da vincere, visto che nelle ultime tre partite in casa abbiamo fatto solo un punto".

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Su quanto è servito il ritiro: "Innanzitutto per recuperare energie mentali, a due o tre sono nati bambini in questo momento. In ritiro hanno riposato, abbiamo lavorato bene, analizzato tutto. Il merito è tutto dei ragazzi, la disponibilità che si sono dati l'un l'altro è una cosa importante".

Sul clima in casa rossonera: "Oggi c'è entusiasmo. Domani recuperiamo, martedì ci ritroviamo e inizieremo a preparare al meglio l'ultima partita contro il Cagliari".

Su quanto è stato bravo il Milan oggi in difesa: "I ragazzi sono stati molto bravi, cosa che purtroppo non avevamo fatto contro Atalanta, Udinese e Sassuolo. Abbiamo preso gol in maniera talmente facile che non era roba nostra. Ora pensiamo a recuperare per la prossima partita, sabato o domenica, saranno 95' di fuoco".

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