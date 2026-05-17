Sulla partita: "I ragazzi hanno fatto una bella partita, ordinata, contro un ottimo Genoa. Siamo stati bravi a sbloccarla e a raddoppiare. Abbiamo preso il gol che potevamo evitare. Importante era ottenere la vittoria. Ora abbiamo una settimana di passione, domenica ci sarà un'altra partita importante. Sicuramente da vincere, visto che nelle ultime tre partite in casa abbiamo fatto solo un punto".