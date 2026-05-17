PIANETAMILAN stagione serie a news e risultati Genoa-Milan, De Rossi: “Sono orgoglioso perchè abbiamo fatto la partita che volevamo”

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Genoa-Milan, De Rossi: “Sono orgoglioso perchè abbiamo fatto la partita che volevamo”

Daniele De Rossi, allenatore Genoa
In pomeriggio si è svolta, allo stadio ‘Ferraris’ di Genova, la partita Genoa-Milan, valevole per la 37^ giornata della Serie A 2025-2026: qui di seguito le dichiarazioni a ‘DAZN’ di Daniele De Rossi, allenatore rossoblu, al fischio...
Alessia Scataglini
Alessia Scataglini

In pomeriggio si è svolta, allo stadio ‘Ferraris’ di Genova, la partita Genoa-Milan, valevole per la 37^ giornata della Serie A 2025-2026: qui di seguito le dichiarazioni a ‘DAZN’ di Daniele De Rossi, allenatore rossoblu, al fischio finale del match.

"Sono orgoglioso perchè abbiamo fatto la partita che volevamo. Primo tempo quasi perfetto, ci è mancato qualche tiro in porta, nel secondo siamo andati sotto per questo piccolo incidente che fa parte del percorso dei giovani. Bravo Nkunku a crederci. Ci siamo un po disuniti e poi abbiamo avuto qualche occasione per pareggiare".

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C'è la base per costruire qualcosa di importante, è così? "E' difficile non legarsi a questa gente, poi io sono uno che non riesce a essere freddo. In questi mesi la gente mi ha dato un amore che forse non merito. C'è un gruppo sano e pulito e nonostante quando sia arrivato le cose non andavano bene, il gruppo c'era. Abbiamo perso qualche partita che non meritavamo come oggi, ma la prestazione c'è sempre stata. E' stato bello anche vedere questa foga in una partita quasi persa".

Vuole mandare un messaggio a Mancini per la doppietta nel Derby? "Il derby è sempre una partita difficile, hanno fatto una grande stagione e sono contento che abbiano messo la testa davanti per il rushfinale. Mancini, Cristante, Dybala sono coloro che portano avanti la baracca da sempre".

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