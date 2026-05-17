Genoa-Milan, De Rossi: “Sono orgoglioso perchè abbiamo fatto la partita che volevamo”

C'è la base per costruire qualcosa di importante, è così? "E' difficile non legarsi a questa gente, poi io sono uno che non riesce a essere freddo. In questi mesi la gente mi ha dato un amore che forse non merito. C'è un gruppo sano e pulito e nonostante quando sia arrivato le cose non andavano bene, il gruppo c'era. Abbiamo perso qualche partita che non meritavamo come oggi, ma la prestazione c'è sempre stata. E' stato bello anche vedere questa foga in una partita quasi persa".