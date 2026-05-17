Pagelle Genoa-Milan 1-2: Athekame l’eroe che non ti aspetti

Che servisse calma, pazienza, ordine e poca fretta Allegri l'aveva detto prima di Genoa-Milan e infatti la partita rispecchia tutte queste caratteristiche, forse troppo. I rossoneri si mettono compatti dietro e cercano di subire il meno possibile. I rossoblù creano qualcosa principalmente da calci piazzati, ma nient'altro. Il problema è che il Milan non si avvicina neanche alla porta genoana: zero tiri (non solo nello specchio) nei primi 30 minuti. Poi qualche vagito, che però non impensierisce troppo. Sicuramente, comunque, è una versione di Milan più simile a quella che abbiamo visto per tutto l'anno prima della crisi. Il piano funziona, perché nella ripresa i rossoneri la sbloccano su rigore con Nkunku e poi, senza soffrire praticamente nulla, raddoppiano con Athekame, tra i migliori. Quando ormai sembra quasi fatta, il Genoa la riapre con un calcio piazzato, brividi finali.