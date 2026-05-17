Nkunku la stappa, Athekhame la chiude: i colpi di Tare decidono Genoa-Milan. Siamo sicuri sia lui il problema?
Milan, senti Pellegatti
"Quello che Gerry Cardinale ha fatto è certamente da sottolineare, ma a me importa quello che sta facendo perché sto guardando al futuro. Certo, guardando al passato c'è da preoccuparsi, ma dato che le fortune di un club, di qualsiasi attività, lo fanno le persone, mi auguro che per il futuro scelga, sapendo già quali siano le linee di massima,di avere le persone giuste che investono bene."
Pellegatti ha poi continuato con il suo ragionamento, sottolineando quanto in realtà servi un cambio di passo. Il giornalista e noto tifoso rossonero, infatti, si augura che il proprietario del Milan scelga le persone giuste da inserire all'interno dell'organico dirigenziale:
"Quindi io mi auguro, azzero gli ultimi 3 anni, mi tocca avere ancora questo proprietario, spero che scelga, che effettui dei grandi cambiamenti e scelga le persone giuste, che prendano i giocatori giusti, sapendo che non possiamo comprare giocatori da 150 milioni, lo sappiamo, ma visto che ha speso 500, anzi scusate, rifaccio la frase, ha quasi buttato via 500 milioni in acquisti che tutto sommato non hanno costruito quasi nulla perché c'è ancora da incidere".
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