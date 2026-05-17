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Pellegatti: “Cardinale? Mi auguro che per il futuro scelga di avere le persone giuste”

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Carlo Pellegatti, giornalista e tifoso del Milan, ha voluto spendere alcune parole su Gerry Cardinale e il futuro del club
Alessia Scataglini
Alessia Scataglini

Una giornata impegnativa per il Milan. Oltre al campionato, dove il Milan è impiegato in una difficoltosa lotta alla Champions League, a causa degli ultimi risultati negativi raccolti, uno dei temi più discussi ultimamente riguarda proprio la dirigenza.

Nell'ultimo periodo, infatti, ci son state numerose proteste da parte dei tifosi nei confronti di Giorgio Furlani, attuale amministratore delegato del Milan. La sua posizione, infatti, sarebbe in bilico. Gerry Cardinale, patron rossonero, avrebbe in mente di fare una vera e propria rivoluzione. A commentare questo scenario è stato, sul suo canale YouTube, il giornalista sportivo Carlo Pellegatti. Le sue parole:

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Milan, senti Pellegatti

"Quello che Gerry Cardinale ha fatto è certamente da sottolineare, ma a me importa quello che sta facendo perché sto guardando al futuro. Certo, guardando al passato c'è da preoccuparsi, ma dato che le fortune di un club, di qualsiasi attività, lo fanno le persone, mi auguro che per il futuro scelga, sapendo già quali siano le linee di massima,di avere le persone giuste che investono bene."

Pellegatti ha poi continuato con il suo ragionamento, sottolineando quanto in realtà servi un cambio di passo. Il giornalista e noto tifoso rossonero, infatti, si augura che il proprietario del Milan scelga le persone giuste da inserire all'interno dell'organico dirigenziale:

"Quindi io mi auguro, azzero gli ultimi 3 anni, mi tocca avere ancora questo proprietario, spero che scelga, che effettui dei grandi cambiamenti e scelga le persone giuste, che prendano i giocatori giusti, sapendo che non possiamo comprare giocatori da 150 milioni, lo sappiamo, ma visto che ha speso 500, anzi scusate, rifaccio la frase, ha quasi buttato via 500 milioni in acquisti che tutto sommato non hanno costruito quasi nulla perché c'è ancora da incidere".

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