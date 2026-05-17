Carlo Pellegatti, giornalista e tifoso del Milan, ha voluto spendere alcune parole su Gerry Cardinale e il futuro del club

Nell'ultimo periodo, infatti, ci son state numerose proteste da parte dei tifosi nei confronti di Giorgio Furlani, attuale amministratore delegato del Milan. La sua posizione, infatti, sarebbe in bilico. Gerry Cardinale, patron rossonero, avrebbe in mente di fare una vera e propria rivoluzione. A commentare questo scenario è stato, sul suo canale YouTube, il giornalista sportivo Carlo Pellegatti. Le sue parole: