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Milan, Ravezzani: “Cardinale ha speso più di chiunque? Si dimentica che ha anche incassato più di tutti”

Gerry Cardinale, proprietario del Milan
Fabio Ravezzani duro contro Gerry Cardinale: il direttore di 'Telelombardia' attacca il proprietario del Milan per alcune recenti dichiarazioni
Redazione PM

Le recenti interviste rilasciate da Gerry Cardinale hanno suscitato una grossa ondata di polemiche, sia tra i tifosi che, soprattutto, tra gli addetti ai lavori. "Ho speso più di qualsiasi altra squadra di Serie A", queste le parole del proprietario del Milan che hanno mandato su tutte le furie Fabio Ravezzani.

Milan, le parole di Ravezzani su Cardinale

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Nell'ultimo posto pubblicato sul proprio account X, Ravezzani ha attaccato duramente Cardinale per le dichiarazioni sopracitate. Di seguito, le parole del direttore di 'Telelombardia'.

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"Cardinale ripete su Corriere della Sera e Gazzetta dello Sport che per il Milan ha speso sul mercato più di chiunque. Dimentica (e nessuno glielo ricorda) che ha anche fatto plusvalenze e incassato più di tutti, e ingaggiato calciatori dallo stipendio più basso delle concorrenti. Questo lo inchioda".

Ravezzani ha ragione?

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Nella recente indagine realizzata da noi di Pianeta Milan, è emerso che il Diavolo è davvero la squadra che ha sborsato più soldi di tasca propria dal 2022 ad oggi. Per quanto riguarda il monte ingaggi, invece, il Milan si trova in quinta posizione tra i club di Serie A, con un totale di 100 milioni di euro netti a stagione. In cima a questa speciale graduatoria c'è l'Inter con 139 milioni, seguono Juventus (129), Roma (114) e Napoli (109).

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