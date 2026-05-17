Milan, per la Champions può bastare un pareggio? Tutti gli incastri possibili in vista dell’ultima giornata
"Cardinale ripete su Corriere della Sera e Gazzetta dello Sport che per il Milan ha speso sul mercato più di chiunque. Dimentica (e nessuno glielo ricorda) che ha anche fatto plusvalenze e incassato più di tutti, e ingaggiato calciatori dallo stipendio più basso delle concorrenti. Questo lo inchioda".
Ravezzani ha ragione?—
Nella recente indagine realizzata da noi di Pianeta Milan, è emerso che il Diavolo è davvero la squadra che ha sborsato più soldi di tasca propria dal 2022 ad oggi. Per quanto riguarda il monte ingaggi, invece, il Milan si trova in quinta posizione tra i club di Serie A, con un totale di 100 milioni di euro netti a stagione. In cima a questa speciale graduatoria c'è l'Inter con 139 milioni, seguono Juventus (129), Roma (114) e Napoli (109).
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