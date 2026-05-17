Il possibile arrivo di Joe Gomez, il gesto di Luka Modric, la nuova maglia del Milan e la risposta di Giuseppe Marotta a Cardinale. Questo e molto altro: la rassegna di Pianeta Milan mette ordine nel caos di voci. Abbiamo selezionato i temi più caldi sul Milan per offrirvi non solo la notizia, ma la nostra chiave di lettura. I fatti del giorno, tra obiettivi di mercato e campo, con l'imminente partita con il Genoa:
PIANETAMILAN news milan ultime notizie Milan nel caos: Cardinale, scintille con Marotta! Arriva Joe Gomez? Ecco la nuova maglia
ULTIME MILAN NEWS
Milan nel caos: Cardinale, scintille con Marotta! Arriva Joe Gomez? Ecco la nuova maglia
Dal possibile arrivo di Joe Gomez, al battibecco tra Marotta e Cardinale : ecco le notizie migliori della giornata di oggi
Nelle prossime schede potete trovare le news che abbiamo voluto analizzare per tutti voi.
© RIPRODUZIONE RISERVATA