Il possibile arrivo di Joe Gomez, il gesto di Luka Modric, la nuova maglia del Milan e la risposta di Giuseppe Marotta a Cardinale. Questo e molto altro: la rassegna di Pianeta Milan mette ordine nel caos di voci. Abbiamo selezionato i temi più caldi sul Milan per offrirvi non solo la notizia, ma la nostra chiave di lettura. I fatti del giorno, tra obiettivi di mercato e campo, con l'imminente partita con il Genoa: