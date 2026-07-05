Il mercato del Milan entra sempre più nel nel vivo, e la difesa si appresta a ricevere il primo importantissimo rinforzo. L'obiettivo numero uno, infatti, ha un nome e un cognome ben preciso: stiamo parlando di Mario Gila. A rivelare i dettagli di una trattativa ormai arrivata ad un vero e proprio punto di svolta è stato l'esperto di mercato Matteo Moretto, secondo cui le prossime ore saranno decisive per il futuro del difensore.

Calciomercato Milan, ore di fuoco per Gila

Il club di via Aldo Rossi ha molta fretta di chiudere e, come riferito da Moretto, è previsto a breve un contatto diretto sull'asse Milano-Roma. La dirigenza del club rossonero è pronta a presentare l'offerta ufficiale aper staccare il sì definitivo: la palla quindi passerà al presidente.

Come spesso capita quando si tratta con il numero uno biancoceleste, bisognerà trovare l'incastro perfetto sulle cifre per ottenere il definitivo via libera, ma il Milan è intenzionato a non far tramontare l'affare..

Un fattore molto fondamentale in questa accelerata è stata la volontà stessa del calciatore: sempre secondo Moretto, Gila ha già raggiunto un accordo totale con il Milan per quanto riguarda il lato economico. Il difensore classe 2000 infatti è rimasto molto impressionato dal progetto rossonero e sta premendo con molta forza per il trasferimento verso Milano.