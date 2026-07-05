Giornata molto piena in quel di Casa Milan. La dirigenza rossonera starebbe lavorando molto intensamente per regalare ad Amorim una rosa fatta su misura per le sue idee di gioco. Nella girata di oggi, infatti, le notizie in ottica mercato sono state diverse: dalla cessione di Leao in Premier League fino alle posta complicate di Casadò e Trincao. Ecco, dunque, a voi le Top News selezionate e analizzate dalla redazione di 'PianetaMilan.it'.

Calciomercato Milan, il Tottenham piomba su Leao

Arriva una bomba dall'Inghilterra. secondo quanto riferito da TEAMtalk, ildiè piombato suIl club inglese, infatti, vorrebbe portare il portoghese a Londra e avrebbe già avviato i contatti con l'entourage del calciatore, guidato da

Il numero 10 del Milan avrebbe aperto al trasferimento perché attratto molto dal progetto tecnico dell'ex allenatore del Sassuolo. Inoltre, il nuovo allenatore del Milan, Rúben Amorim avrebbe dato il via libera alla cessione. Per lasciar partire il suo numero 10 però, il Milan chiederebbe una cifra compresa tra i 60 e 70 milioni.

Niente Trincao?

interessata a. Il club arabo ha già avviato le trattative con loper portare il pupillo in Medio Oriente:, infatti, dovrebbe lasciare il Portogallo per una cifra vicina ai

L'ex calciatore del Barcellona avrebbe aperto al trasferimento e andrebbe a ricoprire il ruolo lasciato scoperto da Mahrez. Il Milan continua a seguire la trattativa, non del tutto chiusa, ma la strada, ovviamente, si è complicata.

Futuro in Serie A per Chukwueze?

tornerà aldopo la parentesi in prestito al, che ha deciso di non riscattarlo nonostante una stagione condita da 3 gol e 4 assist in 25 presenze. Il calciatore nigeriano vuole cercare di convinceredurante il ritiro estivo, e per questo ha già rifiutato l'offerta arrivata dallo Trabzonspor.

Se dopo le valutazioni di Amorim il calciatore non dovesse rientrare più nel progetto tecnico, il Milan potrebbe cederlo molto facilmente: Bologna e Fiorentina, infatti, sono molto interessate. Ma quanto serve per fare una plusvalenza? Basterebbe una cessione al di sopra dei 12,6 milioni di euro.

Si complica Casadò

è in uscita dale il suo agente,, è al lavoro per trovargli una nuova destinazione.è il club più avanti nella corsa, e ha già presentato l'offerta ritenuta migliori dal calciatore, ma nonostante ciò il giovane preferirebbe restare in Europa.

Tra le varie società interessate, spicca il Milan di Amorim, club con cui Mendes ha un buonissimo rapporto, basti pensare all'operazione Gonçalo Ramos. Sul giovane, però, spunta anche l'Atletico Madrid. Il Barcellona valuta il proprio gioiello, classe 2003, circa 30 milioni di euro, e non sembra essere intenzionata a fare sconti.