Dopo l'arrivo di Rúben Amorim, il Milan ha accelerato sul mercato: dopo aver preso Gonçalo Ramos dal PSG per quasi 80 milioni di euro, i rossoneri sono vicinissimi a chiudere anche Mario Gila, ma non è finita qua. Nel mirino dei rossoneri, infatti, ciò sarebbe finito anche un gioiellino del Real Madrid: stiamo parlando di Víctor Valdepeñas, difensore classe 2006 sul quale ci sono ance altri club, tra cui il Bologna, che si è già mosso per il giovane. Ma chi è il ragazzo che stregò Alonso?

Milan, Valdepenas nel mirino: numeri e tanto altro

Valdepenas nasce come terzino sinistro ma, grazie alla sua enorme duttilità, alterna il ruolo di esterno a quello di centrale: il giovane, infatti, è dotato di una grandissima potenza fisica e, nei test atletici risulta essere sempre uno dei migliori per quanto riguarda accelerazione e velocità.

Dotato di una grande personalità, Valdepenas è il classico calciatore che fa partire l'azione dal basso impostando col mancino, perde con il quale fa spesso lanci lunghi e precisi per i compagni di squadra. Nel corso dell'ultima stagione, il giovane ha giocato nella seconda squadra dei Blancos, il 'Castilla', in terza divisione spagnola dove, nella prima parte, è stato allenato proprio da Arbeola, accostato ai rossoneri.

Cresciuto nella cantera dei blancos, il Milan l'ha individuato come un prospetto per il futuro dopo averlo monitorato lo scorso anno. Il giovane, infatti, ha fatto il suo debutto in Liga a solamente 19 anni: Xabi Alonso, allora tecnico del real, l'aveva schierato come terzino sinistro nella sfida contro l'Alaves. In quell'occasione, il giovane fece solamente un piccolo errore, ma la sua prestazione rimase impressa a tutti.

Il giovane, infatti, è stato il primo debuttante dei blancos ad effettuare ben 5 tackle e a vincere 12 duelli negli ultimi tredici anni, ma non è tutto: è il terzo difensore più giovane al debutto nel quale ha fatto registrare 32 passaggi completati su 34, un grandissimo prospetto.