Il calciomercato estivo del Milan entra nella sua fase più calda, delineando una strategia che unisce scatti decisivi, suggestioni internazionali e una fitta rete di contatti internazionali. La dirigenza rossonera, sotto la guida del fondo RedBird, si muove simultaneamente su più tavoli per strutturare l'organico da mettere a disposizione del nuovo tecnico Rúben Amorim. Dalla finalizzazione della retroguardia fino ai nodi legati alle corsie esterne e ai vice-bombardieri, la mattinata di oggi, domenica 5 luglio 2026, ha tracciato le linee guida dei prossimi movimenti del club meneghino. Ecco a voi le Top News selezionate e analizzate per voi.

Difesa: domani la chiusura per Gila, ma i colpi saranno due

La priorità assoluta delle ultime ore si chiama consolidamento difensivo. I vertici di Via Aldo Rossi contano di formalizzare e chiudere positivamente nella giornata di domani, lunedì 6 luglio, la complessa trattativa con la Lazio per. L'accordo totale con l'agente Alejandro Camaño per un quinquennale ha scavato il solco decisivo rispetto alla concorrenza, e si lavora ora per colmare gli ultimissimi dettagli economici con il presidente biancoceleste Claudio Lotito sulla base di circa 25 milioni di euro fissi più bonus.

L'innesto del centrale spagnolo non esaurirà però le manovre nel reparto arretrato. Amorim ha richiesto un secondo profilo di spessore internazionale per la sua linea a tre. Se da un lato resiste il grande sogno di mercato che porta a Virgil van Dijk – il cui futuro al Liverpool rimane da monitorare dopo otto stagioni – dall'altro la dirigenza rossonera sta portando avanti negoziati serrati con lo Sporting Lisbona per Gonçalo Inácio, autentico pupillo dell'allenatore lusitano.

Come mossa complementare e futuribile da piazzare nella seconda parte della sessione estiva, i radar degli osservatori rossoneri continuano inoltre a seguire da vicino il giovanissimo Víctor Valdepeñas. Il classe 2006 del Real Madrid, gestito dallo stesso Camaño, rappresenta una ghiotta opzione low cost per duttilità e futuribilità tecnica.

Dalla Spagna: il Barcellona osserva Rafael Leão

Sul fronte delle uscite eccellenti, la notizia più altisonante della mattinata arriva dalla penisola iberica. Secondo quanto riportato sulle colonne del quotidiano sportivo catalano 'Mundo Deportivo',per il reparto offensivo. Il club blaugrana valuta il portoghese come solida alternativa a Marcus Rashford, il cui riscatto a titolo definitivo dal Manchester United (fissato a 30 milioni di euro) non è ancora stato formalizzato dalla dirigenza catalana.

Nonostante la manifestata volontà del numero 10 rossonero di misurarsi con un nuovo campionato dopo sette stagioni in Italia, l'operazione sull'asse Barcellona-Milano resta complessa. Il Milan valuta il cartellino del giocatore tra i 60 e i 70 milioni di euro e non intende fare sconti, una cifra che si scontra con la recente pianificazione finanziaria del Barça, reduce dal pesante investimento di 80 milioni di euro effettuato per assicurarsi Anthony Gordon dal Newcastle nel medesimo ruolo.

Caccia al vice-Ramos: spunta Rômulo, ma c'è la concorrenza della Roma

Scarica la nuova app Pianeta Milan OTTIENI GRATIS Se il download non parte subito, tocca in alto a destra e poi "Aggiungi a schermata home" Tocca e poi "Aggiungi a Home"

per installare la App sul tuo Iphone.

L'ultimo tassello emerso dalle indiscrezioni odierne riguarda la ricerca di un centravanti di manovra capace di alternarsi con il neo-acquisto Gonçalo Ramos. Il profilo individuato porta direttamente in Bundesliga, dove, attaccante brasiliano classe 2002 di proprietà dell'RB Lipsia, autore di 9 gol nell'ultima stagione tedesca.Il giovane centravanti verdeoro possiede le caratteristiche fisiche e tecniche ideali per lo scacchiere tattico di Amorim, ma la trattativa si preannuncia in salita. La valutazione di mercato stabilita dal club della RedBull ruota attorno ai. Su Rômulo, inoltre, si registra il forte interesse della Roma, a caccia di un rinforzo offensivo d'area di rigore: si profila un vero e proprio duello di mercato tutto italiano per assicurarsi il talento brasiliano.