Milan, per la Champions può bastare un pareggio? Tutti gli incastri possibili in vista dell’ultima giornata
Tra i vari nomi che in questi giorni sono stati accostati ai colori rossoneri, era emerso anche quello di Xabi Alonso, ex allenatore del Real Madrid, considerato però ormai fuori dai giochi. Il Chelsea, infatti, avrebbe annunciato lo spagnolo come nuovo allenatore: contratto quadriennale per l'ex calciatore del Real Madrid. Ecco, di seguito, il comunicato del Club:
"Il Chelsea Football Club è lieto di annunciare la nomina di Xabi Alonso come allenatore della squadra maschile. Lo spagnolo inizierà il suo incarico il 1° luglio 2026, dopo aver firmato un contratto di quattro anni a Stamford Bridge. Una delle figure più rispettate nel calcio moderno, Alonso arriva al Chelsea avendo già maturato esperienze da allenatore ai massimi livelli del calcio europeo con il Real Madrid e il Bayer Leverkusen, club che ha guidato alla conquista del primo titolo di campionato nella sua storia"
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