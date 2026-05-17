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Niente Milan per Xabi Alonso: il Chelsea annuncia il nuovo allenatore

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La posizione di Allegri, senza Champions, potrebbe essere in bilico. Tra i vari nomi accostati al Milan spunta Xabi Alonso, ma...
Alessia Scataglini
Alessia Scataglini

Si prospetta un'estate di possibili grandi cambiamenti in Casa Milan. La prossima stagione, infatti, potrebbe rappresentare una vera e propria svolta a livello dirigenziale, ma anche tecnico. Come sappiamo, in società sono emerse delle crepe e, la posizione di alcuni dirigenti è a forte rischio: tra i nomi in uscita, quello di Igli Tare è il più sicuro. Dopo una sola stagione, il direttore sportivo albanese potrebbe salutare.

Milan, Allegri via?

I cambiamenti, però, non riguarderebbero solo la dirigenza, ma colpirebbero anche la panchina. In caso di mancata qualificazione in Champions League, obiettivo stagionale dichiarato più e più volte, anche la posizione di Massimiliano Allegri sarebbe a rischio: non è, infatti, escluso un suo addio.

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Tra i vari nomi che in questi giorni sono stati accostati ai colori rossoneri, era emerso anche quello di Xabi Alonso, ex allenatore del Real Madrid, considerato però ormai fuori dai giochi. Il Chelsea, infatti, avrebbe annunciato lo spagnolo come nuovo allenatore: contratto quadriennale per l'ex calciatore del Real Madrid. Ecco, di seguito, il comunicato del Club:

"Il Chelsea Football Club è lieto di annunciare la nomina di Xabi Alonso come allenatore della squadra maschile. Lo spagnolo inizierà il suo incarico il 1° luglio 2026, dopo aver firmato un contratto di quattro anni a Stamford Bridge. Una delle figure più rispettate nel calcio moderno, Alonso arriva al Chelsea avendo già maturato esperienze da allenatore ai massimi livelli del calcio europeo con il Real Madrid e il Bayer Leverkusen, club che ha guidato alla conquista del primo titolo di campionato nella sua storia"

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