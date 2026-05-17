Si prospetta un'estate di possibili grandi cambiamenti in Casa Milan. La prossima stagione, infatti, potrebbe rappresentare una vera e propria svolta a livello dirigenziale, ma anche tecnico. Come sappiamo, in società sono emerse delle crepe e, la posizione di alcuni dirigenti è a forte rischio: tra i nomi in uscita, quello di Igli Tare è il più sicuro. Dopo una sola stagione, il direttore sportivo albanese potrebbe salutare.