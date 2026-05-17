Il Milan ha superato il Genoa per 2-1 nel match valido per la 37a e penultima giornata del campionato di Serie A 2025/2026. Un risultato che permette ai rossoneri di avvicinarsi ulteriormente all'obiettivo quarto posto: con una vittoria nell'ultima giornata contro il Cagliari, il Diavolo sarebbe aritmeticamente qualificato alla prossima edizione di Champions League.