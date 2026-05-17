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Milan, Ferrara: “La vittoria contro il Genoa è importantissima per la classifica e per il Morale”

Ciro Ferrara, ex calciatore
L'ex calciatore Ciro Ferrara commenta la vittoria del Milan contro il Genoa dagli studi di 'DAZN': queste le sue parole
Redazione PM

Il Milan ha superato il Genoa per 2-1 nel match valido per la 37a e penultima giornata del campionato di Serie A 2025/2026. Un risultato che permette ai rossoneri di avvicinarsi ulteriormente all'obiettivo quarto posto: con una vittoria nell'ultima giornata contro il Cagliari, il Diavolo sarebbe aritmeticamente qualificato alla prossima edizione di Champions League.

Genoa-Milan, il commento di Ferrara

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Al termine del match andato in scena al 'Ferraris', l'ex calciatore Ciro Ferrara è intervenuto dagli studi di 'DAZN' per dare il suo punto di vista sulla vittoria dei rossoneri. Di seguito, un estratto del suo commento su Genoa-Milan.

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"Anche in una gara complicata come questa, nel primo tempo il Milan non aveva creato grandi opportunità e dava l'impressione che il Genoa avesse maggiormente il controllo del gioco. Avevamo sottolineato come questa fosse la trasferta più insidiosa nella corsa Champions, ma alla fine la squadra è riuscita a strappare un risultato pesantissimo per la classifica, per il morale del gruppo e per il momento che stavano attraversando".

Una vittoria che profuma di Champions League

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Come sottolineato da Ferrara, il Milan stava attraversando un periodo davvero complicato. Oltre alle tensioni extra-campo, la squadra di Massimiliano Allegri aveva conquistato appena 7 punti nelle precedenti 7 partite, per un totale di appena 25 punti nel girone di ritorno (ora 28). La sensazione è che la vittoria contro il Genoa possa dare lo slancio necessario ai rossoneri per blindare definitivamente il quarto posto davanti al pubblico di San Siro.

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