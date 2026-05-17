Milan, per la Champions può bastare un pareggio? Tutti gli incastri possibili in vista dell’ultima giornata
"Anche in una gara complicata come questa, nel primo tempo il Milan non aveva creato grandi opportunità e dava l'impressione che il Genoa avesse maggiormente il controllo del gioco. Avevamo sottolineato come questa fosse la trasferta più insidiosa nella corsa Champions, ma alla fine la squadra è riuscita a strappare un risultato pesantissimo per la classifica, per il morale del gruppo e per il momento che stavano attraversando".
Una vittoria che profuma di Champions League—
Come sottolineato da Ferrara, il Milan stava attraversando un periodo davvero complicato. Oltre alle tensioni extra-campo, la squadra di Massimiliano Allegri aveva conquistato appena 7 punti nelle precedenti 7 partite, per un totale di appena 25 punti nel girone di ritorno (ora 28). La sensazione è che la vittoria contro il Genoa possa dare lo slancio necessario ai rossoneri per blindare definitivamente il quarto posto davanti al pubblico di San Siro.
© RIPRODUZIONE RISERVATA