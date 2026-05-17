Milan, per la Champions può bastare un pareggio? Tutti gli incastri possibili in vista dell’ultima giornata
"In pratica Cardinale critica Tare (soldi spesi male), critica Allegri (non alleno io) e salva Furlani (flusso di cassa positivo). Il sogno di vederlo fuori dal Milan resterà tale per i tifosi e infatti è già al lavoro per D’Amico ecc… Povero Diavolo".
Donati ha ragione?—
Ad onor del vero, secondo le ultime indiscrezioni anche Giorgio Fulrani sarebbe a rischio, con Massimo Calvelli pronto a subentrare nel ruolo di amministratore delegato. Oltre a questo, l'unica persona citata testualmente da Cardinale è stata proprio Massimiliano Allegri, segnale inequivocabile di un rapporto diretto. La posizione del tecnico rossonero dipenderà probabilmente dalla qualificazione in Champions: con il quarto posto può restare, altrimenti sarà addio.
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