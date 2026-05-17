Negli ultimi giorni, Gerry Cardinale ha rilasciato due interviste (Gazzetta dello Sport e Corriere della Sera), che si sono portate dietro una lunga serie di polemiche. Il proprietario del Milan ha provato a calmare le acque tramite una serie di dichiarazioni studiate a tavolino, ma la sensazione è che le recenti uscite abbiano generato ancora più caos sul mondo rossonero. Oltre a Fabio Ravezzani e Francesco Letizia, anche Stefano Donati si è espresso sul tema.