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Donati: “Cardinale ha criticato tutti tranne Furlani. Il sogno di vederlo fuori dal Milan reterà tale”

Giorgio Furlani e Gerry Cardinale
Giorgio Furlani è destinato a restare al Milan? Stefano Donati interpreta così le parole di Gerry Cardinale, ma la realtà è un po' diversa
Redazione PM

Negli ultimi giorni, Gerry Cardinale ha rilasciato due interviste (Gazzetta dello Sport e Corriere della Sera), che si sono portate dietro una lunga serie di polemiche. Il proprietario del Milan ha provato a calmare le acque tramite una serie di dichiarazioni studiate a tavolino, ma la sensazione è che le recenti uscite abbiano generato ancora più caos sul mondo rossonero. Oltre a Fabio Ravezzani e Francesco Letizia, anche Stefano Donati si è espresso sul tema.

Milan, le parole di Donati su Cardinale

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Nell'ultimo post pubblicato sul proprio account X, Stefano Donati ha vivisezionato l'intervista di Cardinale, analizzando le parole del patron rossonero sulle principali figure del club (Tare, Furlani e Allegri). Di seguito, le dichiarazioni del giornalista di 'Telelombardia'.

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"In pratica Cardinale critica Tare (soldi spesi male), critica Allegri (non alleno io) e salva Furlani (flusso di cassa positivo). Il sogno di vederlo fuori dal Milan resterà tale per i tifosi e infatti è già al lavoro per D’Amico ecc… Povero Diavolo".

Donati ha ragione?

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Ad onor del vero, secondo le ultime indiscrezioni anche Giorgio Fulrani sarebbe a rischio, con Massimo Calvelli pronto a subentrare nel ruolo di amministratore delegato. Oltre a questo, l'unica persona citata testualmente da Cardinale è stata proprio Massimiliano Allegri, segnale inequivocabile di un rapporto diretto. La posizione del tecnico rossonero dipenderà probabilmente dalla qualificazione in Champions: con il quarto posto può restare, altrimenti sarà addio.

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