Cosa è successo tra Allegri e Ibrahimovic?

La settimana del Diavolo è stata segnata dalle voci di un presunto litigio tra Massimiliano Allegri e Zlatan Ibrahimovic. I rapporti tra i due sono ai minimi termini per una serie di incomprensioni, tra cui la scelta del terzo portiere, alcune telefonate dello svedese ai giocatori per dispensare consigli tattici e contatti frequenti tra Ibra e Cassano, noto detrattore del tecnico livornese. La nostra sensazione è che nel Milan 2026/2027 ci potrà essere spazio soltanto per uno dei due. Ora la palla passa a Gerry Cardinale, chiamato a prendere una decisione importante per il futuro del club rossonero.