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Milan, Di Stefano: “Oggi erano tutti presenti tranne Ibra, non è un caso. Futuro di Allegri? Dipende da…”

Zlatan Ibrahimovic, Senior Advisor RedBird
L'assenza di Zlatan Ibrahimovic sugli spalti del 'Ferraris' per Genoa-Milan non è passata inosservata: Peppe Di Stefano fa chiarezza sulla vicenda
Redazione PM

Il Milan di Massimiliano Allegri ha vinto 2-1 contro il Genoa di Daniele De Rossi nel match valido per la 37ª e penultima giornata del campionato di Serie A 2025/2026. Come vi abbiamo racontato, sugli spalti del 'Ferraris' era presente tutta la dirigenza rossonera, compreso il proprietario Gerry Cardinale. All'appello mancava soltanto una figura: Zlatan Ibrahimovic, Senior Advisor di RedBird.

Milan, le parole di Peppe Di Stefano sull'assenza di Ibrahimovic al Ferraris

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In merito a questa assenza si è espresso anche Peppe Di Stefano, giornalista esperto del mondo Milan. Di seguito, un estratto del suo intervento durante la diretta di 'Sky Sport 24'.

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"Se Ibrahimovic diventerà plenipotenziario, la conferma di Allegri si farà molto più complicata, ma questo è un dato di fatto ormai da tempo. Ricordiamo inoltre che Zlatan Ibrahimovic resterà fuori dall'Italia per 45 giorni a causa di un impegno televisivo per il Mondiale. Di conseguenza, bisognerà fare molta attenzione a ciò che succederà nelle prossime settimane. Ad oggi, Allegri rappresenta una certezza per esperienza e per i consigli che è in grado di dare allo stesso Cardinale. E non si tratta di una coincidenza: oggi erano presenti tutti, tranne proprio Ibra".

Cosa è successo tra Allegri e Ibrahimovic?

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La settimana del Diavolo è stata segnata dalle voci di un presunto litigio tra Massimiliano Allegri e Zlatan Ibrahimovic. I rapporti tra i due sono ai minimi termini per una serie di incomprensioni, tra cui la scelta del terzo portiere, alcune telefonate dello svedese ai giocatori per dispensare consigli tattici e contatti frequenti tra Ibra e Cassano, noto detrattore del tecnico livornese. La nostra sensazione è che nel Milan 2026/2027 ci potrà essere spazio soltanto per uno dei due. Ora la palla passa a Gerry Cardinale, chiamato a prendere una decisione importante per il futuro del club rossonero.

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