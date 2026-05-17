"Se Ibrahimovic diventerà plenipotenziario, la conferma di Allegri si farà molto più complicata, ma questo è un dato di fatto ormai da tempo. Ricordiamo inoltre che Zlatan Ibrahimovic resterà fuori dall'Italia per 45 giorni a causa di un impegno televisivo per il Mondiale. Di conseguenza, bisognerà fare molta attenzione a ciò che succederà nelle prossime settimane. Ad oggi, Allegri rappresenta una certezza per esperienza e per i consigli che è in grado di dare allo stesso Cardinale. E non si tratta di una coincidenza: oggi erano presenti tutti, tranne proprio Ibra".
Cosa è successo tra Allegri e Ibrahimovic?—
La settimana del Diavolo è stata segnata dalle voci di un presunto litigio tra Massimiliano Allegri e Zlatan Ibrahimovic. I rapporti tra i due sono ai minimi termini per una serie di incomprensioni, tra cui la scelta del terzo portiere, alcune telefonate dello svedese ai giocatori per dispensare consigli tattici e contatti frequenti tra Ibra e Cassano, noto detrattore del tecnico livornese. La nostra sensazione è che nel Milan 2026/2027 ci potrà essere spazio soltanto per uno dei due. Ora la palla passa a Gerry Cardinale, chiamato a prendere una decisione importante per il futuro del club rossonero.
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