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Genoa-Milan, retroscena Cardinale: ecco cosa ha detto al termine della gara

Genoa-Milan, retroscena Cardinale: ecco cosa ha detto al termine della gara
In pomeriggio si è svolta Genoa-Milan, partita della 37^ giornata di Serie A: Gerry Cardinale presente allo stadio. Ecco il retroscena al fischio finale raccontato da DAZN
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli Redattore 

In pomeriggio si è svolta, allo stadio ‘Ferraris’ di Genova, la partita Genoa-Milan, valevole per la 37^ giornata della Serie A 2025-2026: allo stadio presente anche il numero uno di RedBird e del Diavolo Gerry Cardinale.

Milan, il messaggio di Cardinale dopo la vittoria contro il Genoa

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Come raccontato da 'DAZN' Gerry Cardinale, dopo avere incontrato la squadra prima della partita, è sceso negli spogliatoi parlando anche dopo la vittoria contro il Genoa. Un messaggio chiaro: "Keep going on". "Continuate così", in italiano: ovvio il messaggio verso Milan-Cagliari. Ai rossoneri serve una vittoria per avere la certezza di giocare la Champions League la prossima stagione.

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Cardinale in settimana ha rilasciato alcune interessanti interviste al 'Corriere della Sera' e a 'La Gazzetta dello Sport' su quanto tenga al Milan e su quanto e come voglia vincere con il Milan: importante la sua presenza oggi allo stadio. Non seguiva il Diavolo in trasferta da Lazio-Milan 2-2 del 31 agosto 2024. Ricordiamo il passaggio di Cardinale sull'importanza della Champions League: "Non sono contento, ovvio. Max non è contento, i giocatori non sono contenti. Vincere resta la priorità e vi posso assicurare che tutti vogliono vincere. Non aver vinto lo scudetto è una delusione, se non entriamo nelle prime quattro è un fallimento". Con il Cagliari serve vincere: vedremo se Cardinale sarà presente a San Siro.

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