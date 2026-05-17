Cardinale in settimana ha rilasciato alcune interessanti interviste al 'Corriere della Sera' e a 'La Gazzetta dello Sport' su quanto tenga al Milan e su quanto e come voglia vincere con il Milan: importante la sua presenza oggi allo stadio. Non seguiva il Diavolo in trasferta da Lazio-Milan 2-2 del 31 agosto 2024. Ricordiamo il passaggio di Cardinale sull'importanza della Champions League: "Non sono contento, ovvio. Max non è contento, i giocatori non sono contenti. Vincere resta la priorità e vi posso assicurare che tutti vogliono vincere. Non aver vinto lo scudetto è una delusione, se non entriamo nelle prime quattro è un fallimento". Con il Cagliari serve vincere: vedremo se Cardinale sarà presente a San Siro.