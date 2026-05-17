Nel suo editoriale pubblicato sul 'Corriere dello Sport', Ivan Zazzaroni ha voluto spendere alcune parole su Max Allegri

Nel suo editoriale pubblicato sul 'Corriere dello Sport', Ivan Zazzaroni ha voluto spendere alcune parole su un'abitudine sempre più negativa legata al mondo del calcio: etichettare allenatori come gestori, spesso in modo 'negativo' o polemico.

Il tema principale riguarda tre grandi nomi del calcio europeo: Carlo Ancelotti, Josè Mourinho e Massimiliano Allegri. I tre allenatori, secondo il giornalista, vengono molto spesso 'sminuiti', affidandogli definizione che non rendono giustizia alla carriera che hanno avuto.