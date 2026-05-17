Zazzaroni è voluto partire da Carlo Ancelotti, sottolineando come l'allenatore sia stato più volte dato per finito a causa delle sue esperienze 'negative' al Napoli e all'Everton. Ecco le sue parole:
Milan, senti Zazzaroni—
"Ancelotti, già dato improvvidamente per bollito al Napoli e all'Everton, dopo aver vinto ogni possibile trofeo al Real Madrid, ha ottenuto la panchina del Brasile, primo straniero nella storia, e ha appena rinnovato per la bellezza di altri quattro anni. L'altro sicuro bollito, José Mourinho, colpevole di non aver portato il campionato allo United (13 stagioni senza titolo in Premier), al Tottenham (65 anni), alla Roma (25) e al Fenerbahçe (12), dopo aver concluso la Primeira Liga senza sconfitte col Benfica, sta per tornare proprio dalle parti del Santiago Bernabeu dove Florentino gli ha chiesto (praticamente in ginocchio) di rimediare ai disastri del profeta Xabi Alonso e di Arbeloa."
Successivamente, Zazzaroni si è spostato a parlare di Massimiliano Allegri, attuale allenatore del Milan. Il giornalista ha voluto ricordare come il tecnico non vinca uno scudetto da 7 anni, ma riesce comunque a tenere alto il livello delle proprie squadre. Inoltre ha voluto parlare anche dell'opportunità di diventare allenatore dell'Italia:
"L'altro insipido elemento del carrello, Max Allegri, saranno anche 7 anni che non vince lo scudetto (non c'è riuscito nemmeno nei due in cui non ha allenato) ma mentre tenta di portare una squadra da quinto-sesto posto in Champions, potrebbe diventare il ct dell'Italia. Non escludo sorprese, ma tant'è"
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