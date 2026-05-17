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Marotta risponde a Cardinale: “Auguro al Milan di fare il nostro percorso”

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Giuseppe Marotta, presidente dell'Inter, ha voluto rispondere pubblicamente alla frecciatina di Cardinale, patron del Milan...
Alessia Scataglini
Alessia Scataglini

Un vero e proprio scontro a distanza quello tra Milan ed Inter. I protagonisti? I due uomini più 'potenti': Gerry Cardinale e Giuseppe Marotta. Nei giorni scorsi , il proprietario del Milan Gerry Cardinale ha rilasciato una lunghissima intervista ai microfoni de 'La Gazzetta dello Sport' e al 'Corriere della Sera', parlando del delicato momento che i rossoneri stanno affrontando.

Milan-inter, che scontro tra Cardinale e Marotta

Durante la chiacchierata, Cardinale ha lanciato una vera e propria stoccata ai cugini dell'Inter, puntando il dito su alcune problematiche del calcio italiano: in particolare, Cardinale ha fatto riferimento alla finale di Champions League persa 5-0 contro il Paris Saint-Garmain di Luis Enrique:

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"Vorrei che ci si concentrasse di più sui temi cruciali: l’importanza delle infrastrutture sportive; come modernizzare il calcio italiano; perché l’Italia ha mancato un altro Mondiale, il terzo di fila. Invece si fa polemica.  Vede, non si tratta solo di Serie A. Si tratta di non presentarsi alle finali di Champions e perdere 5-0; si tratta di giocare in modo competitivo in Europa.

Parole che ovviamente non sono passate inosservate a Giuseppe Marotta. Prima della partita tra Inter e Verona, il presidente nerazzurro ha voluto rispondere con dei toni molto pungenti al numero uno di RedBird, il tutto ai microfoni di DAZN:

"Ho due risposte nel taschino, una ironica e una seria. Quella seria è: auguro a lui di poter fare al Milan il percorso che abbiamo fatto negli ultimi 6 anni ovvero 9 titoli, 2 finali di Champions e 1 di Europa League. Credo che sia un palmares che non si può dimenticare. La risposta ironica me la tengo per altre occasioni"

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