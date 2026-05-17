Un vero e proprio scontro a distanza quello tra Milan ed Inter. I protagonisti? I due uomini più 'potenti': Gerry Cardinale e Giuseppe Marotta. Nei giorni scorsi , il proprietario del Milan Gerry Cardinale ha rilasciato una lunghissima intervista ai microfoni de 'La Gazzetta dello Sport' e al 'Corriere della Sera', parlando del delicato momento che i rossoneri stanno affrontando.