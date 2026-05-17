Nel prepartita di Juventus-Fiorentina, Paratici ha voluto spendere alcune parole sul suo futuro, allontanando però qualsiasi ipotesi di cambiamento. Ecco, di seguito, le sue parole ai microfoni di SkySport:
Milan, niente Paratici?
"Ho appena preso casa a Firenze e volete farmi già cambiare casa? Guarda, se mi aveste visto in questi tre mesi non mi fareste questa domanda. Sono super concentrato sulla Fiorentina di adesso e su quella del futuro. Sono molto focus e non ho nient’altro da dire. Fa sempre piacere ricevere attestati di stima ma questo non significa che si debba cambiare".
© RIPRODUZIONE RISERVATA