Quest'oggi, Fabio Paratici, ex dirigente sportivo della Juventus ora al servizio della Fiorentina, è tornato per la prima volta da avversario all'Allianz Stadium di Torino. Dopo l'esperienza in Premier League alla corte del Tottenham, il dirigente sportivo Italiano è tornato in patria. Negli ultimi giorni inoltre, visto il caos legato alla dirigenza rossonera, è stato accostato più e più volte al Milan.