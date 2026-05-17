PIANETAMILAN news milan ultime notizie Niente Milan per Paratici? “Sono super concentrato sulla Fiorentina”

SERIE A

Niente Milan per Paratici? “Sono super concentrato sulla Fiorentina”

Niente Milan per Paratici? “Sono super concentrato sulla Fiorentina” - immagine 1
Intervenuto nel pre partita di Juventus-Fiorentina, Fabio Paratici ha voluto commentare il suo futuro: niente Milan?
Alessia Scataglini
Alessia Scataglini

Quest'oggi, Fabio Paratici, ex dirigente sportivo della Juventus ora al servizio della Fiorentina, è tornato per la prima volta da avversario all'Allianz Stadium di Torino. Dopo l'esperienza in Premier League alla corte del Tottenham, il dirigente sportivo Italiano è tornato in patria. Negli ultimi giorni inoltre, visto il caos legato alla dirigenza rossonera, è stato accostato più e più volte al Milan.

Il suo nome, infatti, è apparso nella lista dei possibili candidati per un ruolo nell'area sportiva, il tutto con l'addio di Igli Tare, sempre più probabile. Il direttore sportivo albanese, infatti, dopo una sola stagione in rossonero sembrerebbe molto vicino all'addio. La motivazione? A Cardinale, patron del Milan, non sarebbe piaciuta la gestione del mercato estivo.

LEGGI ANCHE

Nel prepartita di Juventus-Fiorentina, Paratici ha voluto spendere alcune parole sul suo futuro, allontanando però qualsiasi ipotesi di cambiamento. Ecco, di seguito, le sue parole ai microfoni di SkySport:

Milan, niente Paratici?

"Ho appena preso casa a Firenze e volete farmi già cambiare casa? Guarda, se mi aveste visto in questi tre mesi non mi fareste questa domanda. Sono super concentrato sulla Fiorentina di adesso e su quella del futuro. Sono molto focus e non ho nient’altro da dire. Fa sempre piacere ricevere attestati di stima ma questo non significa che si debba cambiare".

Leggi anche
Milan, altro rinnovo per il futuro: Bonomi prolunga col club
Milan, Modrić gesto di Milanismo puro, ma che svela anche i limiti e le carenza della società

© RIPRODUZIONE RISERVATA