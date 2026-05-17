Il Milan gioca tra poche ore contro il Genoa: i rossoneri devono vincere per forza se vorranno giocare la prossima edizione della Champions League. Servono sei punti contro il Grifone e contro il Cagliari. Un segnale importantissimo è arrivato da Luka Modrić: il centrocampista croato ci sarà contro i rossoblù con la maschera protettiva. Ieri si è allenato a Milanello e Massimiliano Allegri ha deciso di convocarlo per la sfida contro il Genoa. Ricordiamo che l'ex Real Madrid si era fratturato il visto a fine aprile contro la Juventus, in uno scontro con Locatelli. Operazione necessaria e stagione in rossonero che sembrava finita.