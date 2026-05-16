Il Milan si prepara ad affrontare la trasferta contro il Genoa di Daniele De Rossi, match valido per la 37ª e penultima giornata del campionato di Serie A 2025/2026. Una gara a cui Massimiliano Allegri deve andare incontro con gli uomini contati a causa delle squalifiche di Leao, Estupinan e Saelemaekers . Per rimediare alle assenze, l'allenatore ha deciso di pescare dal settore giovanile. Secondo quanto appreso dalla nostra redazione, ci saranno infatti quattro ragazzi del Milan Futuro nella lista dei convocati per il match del 'Marassi'.

Milan, ecco chi sono i quattro giovani scelti da Allegri

Il primo giovane è Lorenzo Torriani, portiere de Milan Futuro classe 2005, che spesso viene aggregato alla prima squadra. A centrocampo si unisce al gruppo Jacopo Sardo. Il centrocampista (anche lui 2005) quest'anno ha messo a segno 3 gol nelle 15 partite giocate con la formazione di Massimo Oddo. Il terzo nome è quello di Valeri Vladimirov, difensore bulgaro del 2008, a un passo dal rinnovo di contratto. Davanti, invece, torna in prima squadra Cheveyo Balentien. L'attaccante del Suriname (classe 2006 con passaporto olandese) aveva già collezionato 2 presenze con i grandi prima di un brutto infortunio che lo ha tenuto fuori per parecchi mesi. Dopo il rientro si è subito sbloccato: ha segnato un gol con il Milan Futuro contro la Vogherese e ha messo a referto una rete e un assist in nella partita contro il Parma giocata con la Primavera.